Через скандальне рішення Конституційного Суду про скасування відповідальності за неправдиву інформацію в е-деклараціях мер Одеси Геннадій Труханов зміг уникнути покарання за порушення. Вищий антикорупційний суд закрив справу проти мера, якого підозрювали у брехні в декларації.

Адвокат Труханова Олександр Лисак просив суд зняти обвинувачення бо, за його словами, КСУ визнав цю статтю неконституційною. Тому 5 листопада ВАКС закрив справу проти мера Одеси. Про це повідомляє "Суспільне медіа".

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Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не заперечував такому рішенню суду.

Сторона обвинувачення була змушена погодитися з наявністю підстав для закриття провадження, враховуючи рішення КСУ, який скасував статтю про декларування недостовірної інформації,

– сказав прокурор САП Віталій Шкрум.

Крім закриття кримінального провадження, адвокат Труханова також просив покласти судові витрати, а це 35 тисяч гривень, на експертів. Однак суд це клопотання відхилив.

Про що Труханов набрехав у декларації

За версією слідства, мер Одеси не вказав у декларації майно та доходи, що належали його дружині.

Він також не задекларував квартиру, два паркомісця, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобілі, частки в ряді суб'єктів господарювання, відсотки за вкладами в банках.

Загалом у декларацію 2015 року посадовець не вніс відомості на загальну суму 32,48 мільйона гривень, в декларацію 2016 року – на 18,81 мільйона гривень.

У листопаді 2017 року НАБУ почало розслідування щодо недостовірного декларування, а 11 березня 2019 Труханову повідомили про підозру.

Зверніть увагу! 27 жовтня на закритому засіданні Конституційний Суд скасував кримінальну відповідальність чиновників за неправдиву інформацію в е-деклараціях. Детальніше про скандальне рішення КСУ – читайте тут.