Північний апеляційний господарський суд 9 грудня поновив розгляд позову про повернення акцій "Приватбанку" олігарху Ігорю Коломойському. Хоча юристи наголосили, що в цьому рішенні є порушення.

Так, суд задовольнив прохання пов’язаного із Ігорем Коломойським ТОВ "Солід Дніпро". Про це повідомили у пресслужбі банку, інформує Укрінформ.

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Колегія суддів скасувала ухвалу про зупинення провадження у справі. Інстанція, попри порушені терміни подання апеляції відповідача та дію так званого "антиколомойського" закону фактично поновила справу щодо скасування націоналізації "Приватбанку".

Що кажуть юристи

Юристи Приватбанку запевнили, що розгляд судом апеляції "Солід Дніпро" майже через рік після зупинення провадження є порушенням процесуальних норм.Все тому що відповідач порушив терміни звернення до суду зі скаргою.

При цьому, "Солід Дніпро" ніколи не брало участі у справі, а розгляд справи просило "здійснити по суті на розсуд суду".

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