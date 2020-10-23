Приморський районний суд Одеси почав розгляд справи активіста Сергія Стерненка по суті. Під час засідання служителі Феміди допитали підозрюваного. Нападник на активіста до суду не прийшов.

Підсумки першого засідання по гучному провадженню підбив у фейсбуці адвокат обвинуваченого Масі Найєм. Судді запитували у активіста, як відбувався напад на нього.

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Засідання проходило у напівзакритому режимі, оскільки в суді відмовилися надавати дозвіл на онлайн-трансляцію.

Активіст у черговий раз розповів про те, як обидва нападники почали бити його по голові, а він хаотично відмахувався ножем. Після цього обидва побігли, а поранений тримався за бік. Коли Стерненко наздогнав чоловіка, він впав. Помер нападник майже одразу після прибуття "швидкої".

Судове засідання закінчилось. Був проведений допит Сергія Стерненка,

– написав юрист, виклавши відео із коментарем адвоката нападника на активіста.

Наступне засідання суду по справі призначене на 29 жовтня.

Що відомо про напад на Стерненка

У 2018 році на активіста здійснили три напади. Останній закінчився для одного з агресорів фатально. Захищаючись, колишній керівник осередку "Правого сектора" на Одещині завдав йому смертельного поранення. Після цього справа кілька років була фактично закритою. Але після зміни влади, коли адвокатом-консультантом жінки загиблого став Андрій Портнов, її відновили.

У чому звинувачують активіста

В обвинувальному акті слідчі стверджують, що Стерненко нібито біг за нападником. Крім того, його звинуватили ще й у зберіганні холодної зброї. Проте модель ножа EMERSON Tanto, якою користувався активіст, не є зброєю, про що свідчать численні висновки експертів. Їх навіть продають саме як туристичні ножі.

У червні 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова підписала обвинувальний акт щодо Стерненка. 15 червня суд обрав йому запобіжний захід. Лише 6 серпня Шевченківський районний суд Києва змінив умови перебування активіста – замість цілодобового на нічний домашній арешт.