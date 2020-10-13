Офіс генпрокурора повинен закрити справу проти колишнього міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського. Таке рішення ухвалив Печерський районний суд Києва.

Генпрокурор Венедіктова повинна закрити справу проти Злочевського

Про це розповіли у "Судовому репортері" з посиланням на судову постанову від 1 жовтня.

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Мовиться про кримінальне провадження, розпочате ще 17 листопада 2014 року:

Колишнього міністра екології (і ще низку чиновників) уряду часів Януковича звинувачують у розкраданні кредиту, який НБУ виділив для "Реал-банку".

Справу Миколи Злочевського зупиняли й поновлювали сім разів (списували ці дії то на міжнародних партнерів, то на проблеми з розшуком підозрюваних).

У лютому 2020 її передали НАБУ, у травні ВАКС наказав поновити розслідування, а у серпні Печерський суд побачив підстави для його закриття через порушення розумності строків давності.

Хоча тодішній глава САП Холодницький запевняв, що розслідування справи вдасться завершити до закінчення термінів досудового слідства.

Не зайвим буде нагадати, що у червні 2020 року керівництву НАБУ і САП намагалися дати хабар у 6 мільйонів доларів – найбільший хабар в історії України.



А гроші ці давали саме за те, щоб закрити справи проти Злочевського