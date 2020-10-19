Конституційний суд розглядатиме подання щодо конституційності статті про незаконне збагачення у письмовій формі. Рішення про зміну розгляду справи суд прийняв 19 жовтня. Народну депутатку від "Слуги народу" та представника Президента України на засідання не впустили. Через це партія обурилася та назвала такі дії суду грубим порушенням.

Велика палата Конституційного Суду 20 жовтня о 10 ранку розгляне справу за поданням 47 нардепів у формі письмового провадження. Справа стосується скасування великої кількості антикорупційних законів. Про це повідомили на сайті Конституційного суду.

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Як повідомили у пресслужбі "Слуги народу", таке нововведення суду означає, що тепер учасників справи не будуть заслуховувати. Їхні письмові пояснення зачитають у закритому режимі. Конституційний суд мотивував своє рішення пандемією коронавірусу.

Як відреагували у "Слузі народу"

Партія обурилася таким рішенням суду. Народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Совгиря та представник Президента України намагалися потрапити на засідання суду 19 жовтня. Політики хотіли подати клопотання проти зміни форми провадження. Однак їх не впустили. Партія вважає це грубим порушенням закону.

Воно ставить під сумнів легітимність наступного рішення КСУ в цій справі,

– підкреслила Совгиря.

За її словами, такі резонансні справи мають розглядати в усній формі.

Що відомо про справу 47 депутатів