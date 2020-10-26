У ЗМІ повідомили, що Богунський районний суд Житомира достроково відпустив із в'язниці єдиного засудженого за державну зраду ексдепутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша. Раніше його засудили до 12 років ув'язнення.

Суд виніс рішення, використовуючи медичну довідку про стан здоров'я Ганиша з районної лікарні, а не від спеціальної тюремної комісії. Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на джерела. Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатись із представниками прокуратури Автономної Республіки Криму для підтвердження цієї інформації.

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Реакція прокуратури на звільнення Ганиша

Там зазначили, що Ганиша лише у вересні цього року відправили в колонію у Житомирській області для відбування покарання.

Прокуратура вже подала апеляцію на рішення суду щодо звільнення Ганиша.

Держзрада Ганиша: що треба знати