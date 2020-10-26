Справа Ганиша: суд звільнив єдиного засудженого за держзраду кримського депутата – ЗМІ
У ЗМІ повідомили, що Богунський районний суд Житомира достроково відпустив із в'язниці єдиного засудженого за державну зраду ексдепутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша. Раніше його засудили до 12 років ув'язнення.
Суд виніс рішення, використовуючи медичну довідку про стан здоров'я Ганиша з районної лікарні, а не від спеціальної тюремної комісії. Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на джерела. Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатись із представниками прокуратури Автономної Республіки Криму для підтвердження цієї інформації.
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Реакція прокуратури на звільнення Ганиша
- Там зазначили, що Ганиша лише у вересні цього року відправили в колонію у Житомирській області для відбування покарання.
- Прокуратура вже подала апеляцію на рішення суду щодо звільнення Ганиша.
Держзрада Ганиша: що треба знати
- 28 квітня 2015 року Ганиша затримали українські правоохоронці при виїзді з Криму. Колишній депутат був узятий під варту, бо перебував у розшуку. Генпрокуратура оголосила йому підозру в скоєнні державної зради.
- У листопаді 2018 року Дніпровський райсуд Києва засудив Ганиша до 12 років ув’язнення за те, що той сприяв підривній діяльності Росії на території України, коли брав участь у голосуванні за окупаційну "Конституцію Криму".
- Сам засуджений заперечував провину. Ганиш стверджував, що завжди притримувався проукраїнських поглядів і був єдиним депутатом Верховної Ради Криму, який проголосував проти проведення "референдуму".
- Суд також розцінив як протизаконну участь Ганиша у так званих "виборах" до міськради Феодосії у вересні 2014 року. Ексдепутат також був зобов'язаний виплатити 5 789 гривень судових витрат.
- Сам Ганиш стверджував, що не голосував за "конституцію", але підтвердив, що балотувався на місцевих "виборах" 2014 року. Ганиш також розповідав, що висунув свою кандидатуру на прохання місцевого Меджлісу, нібито щоб відтягнути частину голосів у кандидата від комуністичної партії.