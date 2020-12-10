У Судані люди у військовій формі напали на консульство України
У столиці Судану Хартумі невідомі намагались пограбувати консульство України. Однак поліції вдалось затримати їх на місці.
Інцидент трапився вранці 8 грудня. Про це повідомляє інформаційне агентство Suna.
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Грабіжники переодягнулись у "військову форму і форму RSF" та проникнули на територію консульства. Правоохоронцям вдалось затримати злочинців на місці.
Викрадені гроші і майно повернули.
Реакція консула України
Інформацію про пограбування підтвердив й консул України в Судані Муса Мухаммад Саїд. За його словами, він особисто з'явився в поліцейський відділок, аби упізнати підозрюваних.
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