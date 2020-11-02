Конституційний Суд України прийняв скандальне рішення, яке, фактично, скасовує відповідальність за корупцію. Таке рішення підтримали одразу 11 суддів КСУ. Всі вони мають досить яскраву біографію та приховують чималі статки.

Сайт 24 каналу розповідає все, що потрібно знати про суддів Конституційного Суду України, хто їх призначав, що вони декларують та чим володіють

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Олександр Тупицький

Олександр Тупицький / Фото ccu.gov.ua

Біографія

Олександр Тупицький – голова Конституційного Суду України. Народився 28 січня 1963 року у селі Білозір’я Черкаської області. У 1988 році закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського, після чого працював стажистом та слідчим. А вже 1993 році став суддею Куйбишевського райсуду у Донецьку. До 2009 року обіймав посаду голови цього ж суду.

Після цього працював у Львівському та Дніпропетровському апеляційному суді. У травні 2013 року указом тодішьного президента Віктора Януковича призначений суддею Конституційного Суду, а в березні 2018 – обраний заступником голови КС. Головою установи Тупицького призначили у 2019 році.

Чим володіє

Згідно з щорічною декларацією за 2019 рік, бачимо, що Тупицький володіє житловим будинком загальною площею 221,5 квадратних метрів, що знаходить у смт Кореїз, складі Ялтинської міської ради Автономної Республіки Крим, прав власності суддя набув у 2012 році. У тому ж місці знаходиться і його земельна ділянка, площею 690 квадратних метрів, дата набуття права – 2005 рік.

У Донецьку суддя має гараж, квартиру у спільній власності з кимось (не зазначено у декларації), площею 63,7 квадратних метрів. На жінці у Донецьку також зареєстрована земельна ділянка, площею 1000 квадратних метрів.

Квартира та житловий будинок у Києві перебувають у іншому праві користування Тупицького, та не є його власністю. А от земельна ділянка (750 квадратних метрів) у Василькові під Києвом – власність судді.

Також він разом з сім’єю орендує садовий (дачний) будинок у Києві площею 60,1 квадратних метрів. Власником цього будинку значиться юридична особо – будинок відпочинку "Конча-Заспа" Державне управління справами.

Щодо транспорту, то суддя задекларував лише один автомобіль у спільні власності з дружино – BMW X6, 2012 року випуску.

У Конституційному суді Тупицький за 2019 рік отримав 4,454 мільйони гривень заробітної плати. Грошових активів у голови суду також немало – на рахунках у банках у нього з дружиною лежить близько 120 тисяч гривень. Сума готівкових заощаджень набагато більше – 20 тисяч доларів має Тупицький, і ще 10 тисяч його дружина. Також суддя задекларував, що має 175 тисяч гривень готівкою, а його дружина – 115 тисяч гривень.

Скандали

Як ми вже говорили, Олександр Тупицький ще до анексії Криму Росією в 2014 році володів маєтком та землею під ним у Кореїзі неподалік Ялти. Щоправда, журналістам програми "Схеми" стало відомо, що у 2018 році він розширив свої володіння, оформивши ще одну ділянку біля будинку у свою власність. Цікаво не лише те, що Тупицький не вказав про це у деклараціях, а й те, що ділянку він купив та оформив відповідно до російського законодавства.

Сам же суддя пізніше сказав, що дійсно придбав ділянку, але не знав, як внести її до декларації. Він додав, що не вбачає проблеми в тому, що придбав та оформив ділянку за законами РФ.

Чого я не вніс його в реєстр? Я до цього часу не знаю, як це зробити. Я не визнаю Крим російським, – заявив він. – Єдина, напевно, моя провина, що я не звернувся до органів НАЗК, щоб вони мені роз’яснили, як це мені зробити, – сказав Тупицький на брифінгу.

Також, Юрій Бутусов, головний редактор "Цензор.нет", писав у соцмережах, що Олександр Тупицький був призначений на посаду голови Конституційного суду України у вересні 2019 року за протекції Андрія Богдана, який був керівником Офісу Зеленського, та екс-заступника керівника Адміністрації Януковича Андрія Портнова.

Окрім цього, журналісти дізналися, що дружина Тупицького була помічницею нардепа від "Партії регіонів" у 7 скликанні Олександра Бобкова. Сам же Тупицький раніше був правою рукою Віктора Татькова (за часів Януковича очолював Вищий господарський суд, а зараз переховується через корупцію). Як бонус, Тупицький має зв'язки з Юрієм Іванющенком "Єнакієвським" (один з найвпливовіших людей у "Партії регіонів") й Ігорем Кривецьким (головний спонсор "Свободи").

До того ж, аналітики Центру протидії корупції у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно знайшли інформацію, що теща Тупицького – Лариса Колпаченко – має чотири земельні ділянки з будинком під Києвом, хоча раніше працювала звичайним фармацевтом.

Віктор Городовенко

Віктор Городовенко / Фото ukrinform.ua

Біографія

Віктор Городовенко народився 22 лютого 1968 року в Мелітополі Запорізької області. У 1993 році закінчив Українську юридичну академію і одразу почав працювати суддею Мелітопольського міського суду, у 2003 році став головою цього суду. Потім з 2005 по 2017 рік обіймав посаду голови Апеляційного суду Запорізької області. 13 листопада 2017 року XІV позачерговим з’їздом суддів України призначений суддею Конституційного Суду України.

Чим володіє

У декларації за 2019 рік вказано, що Городовенко володіє двома квартирами – у Запоріжжі (92 квадратних метри), та у Києві (81 квадратний метр). Також у нього є Toyota Camry 2012 року випуску.

У КСУ за 2018 рік він заробив 4,1 мільйони гривень, а ще 213 тисяч гривень отримав як довічне утримання судді. Готівкою Городовенко має 980 тисяч гривень, 50 тисяч доларів та 40 тисяч євро. У банках він зберігає 65 тисяч гривень та 6165 доларів.

Скандали

Віктора Городовенка пов’язують з колишнім президентом України Петром Порошенком. Відомо, що його призначення на посаду лобіював заступник глави адміністрації Порошенка Олексій Філатов.

Цікаво й те, що у 2019 році Державне бюро розслідувань за рішенням суду було зобов’язане розпочати розслідування щодо Городовенка та групи пов’язаних осіб щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ст. 376 Кримінального кодексу України., адже суддя вимагав хабар у розмірі 100 тисяч доларів за призначення кандидата на посаду глави Токмацького районного суду Запорізької області.

Також була інформація, що Городовенко гальмував розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності.

Ірина Завгородня

Ірина Завгородня / Фото ccu.gov.ua

Біографія

Ірина Завгородня народилася 31 жовтня 1964 року в м. Красний Луч (нині – Хрустальний) Луганської області. У 1992 році здобувала вищу освіту в Харківському юридичному інституті (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). У 1993 році її обрали суддею Краснолуцького міського суду, у 1998 році Завгородня була призначена на посаду заступника голови цього суду.

У 1999 році почала працювати у Києві, спочатку стала суддею Залізничного районного суду, потім Солом’янського районного суду. З 2011 по 2018 роки була суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. 20 вересня 2018 року Постановою Верховної Ради України за результатами конкурсу призначена суддею Конституційного Суду України.

Чим володіє

У щорічній декларації за 2019 рік вказано, що Завгородня володіє земельною ділянкою під Києвом площею 1517 квадратних метрів та житловим будинком площею 210 квадратних метрів. У судді є два автомобіля – Suzuki Grand Vitara 2.0 2007 року випуску та BMW X4 2019 року випуску, який зареєстрований на чоловікові.

У КСУ Ірина Завгородня отримала 4,1 мільйони гривень заробітної плати, ще 2,8 мільйони гривень суддя отримала у подарунок. Готівкою Завгородня має 120 тисяч доларів та 2,8 мільйон гривень (вочевидь, отримані у подарунок).

Скандали

Стало відомо, що чоловік судді – Сергій Завгородній – в липні купив квартиру в ЖК "Новопечерські Липки" площею 124 квадратних метра. Орієнтовна вартість такої квартири без ремонту - майже 13 млн гривень, ціна з ремонтом стартує від 14 млн, про це повідомляє Bihus.Info. Цікаво й те, що у 2018 році Завгородній уже купував квартиру в цьому ж житловому комплексі. Сергій Завгородній є громадянином Російської Федерації та у 2013-2014 роках отримував звідти дохід.

Саму Завгородню тісно пов’язують з "Опозиційною платформою – За життя" й особисто депутатом Григорієм Суркісом. А її призначення на посаду лобіював Олександр Грановський, близький соратник Петра Порошенка. У жовтні НАЗК проводило перевірку судді і виявилося, що вона не задекларувала майна на суму понад 615 тисяч гривень – автомобіль “Land Rover” 2012 року випуску. Саме після цієї перевірки і виявилося, що її чоловік придбав квартиру у центрі Києва за кілька мільйонів гривень.

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Олександр Касмінін

Олександр Касмінін / Фото zib.com.ua

Біографія

Олександр Касмінін народився 1966 року в селі Куми Карлівського району Полтавської області. Спочатку працював слюсарем, водієм Ланнівського цукрового комбінату, але у 1990 році закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського, після чого працював стажистом. У 1993 році став суддею суддя Диканського районного суду, а з 1996 року – суддею апеляційного суду Полтавської області. Протягом 2006–2011 років був заступником голови цього суду. У 2011 році був призначений головою апеляційного суду Полтавської області.

17 вересня 2013 року Указом Президента України призначений суддею Конституційного Суду України.

Чим володіє

Список нерухомості, якою володіє сам Касмінін та його родина можна гортати декілька хвилин. У власності судді є земельні ділянки різної площі у Полтаві – 2, 25 та 1000 квадратних метрів. Також є квартира у Києві площею 150 квадратних метрів у спільній власності з дружиною та дочкою.

У дружини також є земельні ділянка у Полтаві, гараж, та чотири різних нежитлових приміщення – площею від 3,3 до 119,3 квадратних метрів. Також у неї є земельна ділянка площею 1000 квадратних метрів у Полтаві, та 11 земельних ділянок, кожна з яких площею 20 тисяч квадратних метрів, у Полтавській області.

У самого Касмініна згідно з декларацією, автомобіля немає. У дружини є Toyota Land Cruiser Prado 2018 року випуску, а доньки Toyota RAV4 2019 року випуску.

У суді Касмінін отримав 4,1 мільйони гривень заробітної плати, його дружина отримала 152 тисячі гривень зарплатні у компанії "Укртрансгаз" та 1,5 і 1,2 мільйони гривень дивідендів. До того ж, донька судді також працює у КСУ – помічницею судді. За 2019 рік вона отримала 330 тисяч гривень зарплатні.

Касмінін зберігає у готівці 40 тисяч доларів, 5,5 тисяч євро, 107 тисяч гривень. У дружини ж є 17 тисяч гривень, 15,3 тисячі євро та 114 тисяч доларів.

Скандали

Олександр Касмінін відомий тим, що приватизував службове житло. Так, у грудні 2013 року йому надали в користування службову квартиру у Києві в ЖК "Панорамі на Печерську", площею у понад 150 квадратних метрів. Вже через рік він вивів цю квартиру з переліку службової нерухомості та приватизував.

Також Касмінін говорив про те, що курс на набуття повноцінного членства в Євросоюзі та НАТО – неконституційний та виступав проти нього.

Віктор Кривенко

Віктор Кривенко / Фото day.kyiv.ua

Біографія

Віктор Кривенко народився 6 серпня 1955 року в селі Мотижин Макарівського району Київської області. У 1980 році він закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка. Тоді ж почав працювати стажистом Київської обласної колегії адвокатів, а після адвокатом цієї організації.

До 1993 року був суддею Київського обласного суду, потім два роки працював адвокатом, а з 1995 року працював головним консультантом відділу узагальнення судової практики Верховного Суду України. З 1995 року став суддею Верховного Суду України. Також з 1996 року до 2005 року − Голова Ради суддів України.

У 2011 році був призначений заступником Голови Верховного Суду України – секретарем Судової палати в адміністративних справах. А вже у листопаді 2015 року XІІІ з’їздом суддів України призначений суддею Конституційного Суду України.

Чим володіє

У Віктора Кривенка також нерухомості вистачає. У власності є шість земельних ділянок у Мотижині (Київська область), площею 29,8 тисяч квадратних метрів, 42,3 тисячі квадратних метрів, 1261, 1739, 2500 та 1608 квадратних метрів. Також у нього є земельна ділянка у Закарпатській області площею 700 квадратних метрів. У Київській області Кривенко також задекларував житловий будинок (81 квадратний метр), а у самій столиці квартиру та гараж. Квартира та два гаражі є у Києві й у дружини Кривенка. Також на ній є міні-готель у Закарпатській області та 32 земельні ділянки у різних селах Київської області.

У Кривенка є два авто – Lexus lx570 2008 року випуску та Mercedes-Benz S 350 4M того ж року випуску. У дружини також є Mercedes-Benz S C 250 2011 року випуску та вантажний автомобіль ЗАЗ-LANOS.

У суді Кривенко отримав 42 мільйони гривень зарплатні (такі цифри дійсно вказані й декларації), а його дружина заробила за 2019 рік 5,8 мільйони гривень від зайняття підприємницькою діяльністю. У готівці подружжя зберігає 500 тисяч гривень.

Скандали

В 2017 Кривенко виковував обов’язки голови КСУ як найстаріший суддя, тоді ж він відзначив нагрудними знаками суддів, причетних до рішень КСУ, які спричинили узурпацію влади Віктором Януковичем. Йдеться про Юрія Бауліна та Сергія Вдовиченко, які були причетні до рішення КСУ, коли Конституцію України повернули до редакції 1996 року.

Олександр Литвинов

Олександр Литвинов / Фото з відкритих джерел

Біографія

Олександр Литвинов народився 2 квітня 1965 року в місті Вуглегірськ Донецької області. У 1988 році закінчив Далекосхідне вище загальновійськове командне училище ім. маршала К.К. Рокосовського. У 1996 році закінчив економіко-правовий факультет Донецького державного університету. У 1997 став суддею Будьоннівського районного суду Донецьку, потім був суддею обласного суду та апеляційного. З жовтня 2010 року — суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

У лютому 2013 року XI черговим з’їздом суддів України призначений суддею Конституційного Суду України.

Чим володіє

У Олександра Литвинова є земельна ділянка у Донецький області площею 600 квадратних метрів, квартира у Києві площею 66,6 квадратних метрів та житловий будинок у Києві – 139,3 квадратних метрів, який він орендує. Також суддя володіє автомобілем MINI Cooper 2010 року випуску.

Зарплатні він отримав понад 4 мільйони гривень, і двічі отримував по 690 тисяч гривень від відчуження майна. У готівці Литвинов зберігає 119 тисяч доларів, а його дружина 26 тисяч доларів.

Скандали

Український журналіст та колишній депутат Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі написав, що Олександр Литвинов може бути агентом спецслужб країни-агресора. Він зазначив, що один з отруйників Скрипалів у Солсбері таємний агент ГРУ РФ Анатолій Чепіга закінчив той же військовий вуз, що і суддя Конституційного суду Олександр Литвинов.

Думаю, їх фотографії висять десь поруч на почесній дошці випускників. Суддя Литвинов є правою рукою глави КС Олександра Тупицького. Він призначений Януковичем за квотою з'їзду суддів. В Конституційному суді поза очі його називають "москвич" і "смотрящий". Литвинов був доповідачем у справі про визнання неконституційним закону про НАБУ. Версія щодо геополітичної гри, аби посварити Україну з Заходом і втягнути владу в кризу руками КС, знаходить своє підтвердження, – написав Лещенко.

Також Литвинова і Тупицького називають "катами НАБУ", бо вони як судді-доповідачі прописали тексти рішень 2 останніх резонансних справ щодо НАБУ.

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Володимир Мойсик

Володимир Мойсик / Фото vru.gov.ua

Біографія

Володимир Мойсик народився 18 серпня 1957 року в селі Стецева Снятинського району Івано-Франківської області. У 1983 році закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка та був обраний народним суддею Залізничного районного народного суду Києва. У 1995−2002 роках працював суддею Верховного Суду України. У 2002 році обраний народним депутатом, яким пробув аж до 2012 року. Протягом 2008−2010 років − Радник Президента України (поза штатом).

У січні 2016 року Президентом України призначений суддею Конституційного Суду України.

Чим володіє

Володимир Мойсик має земельну ділянку у Києві площею 1000 квадратних метрів, та дві ділянки у області – 2500 та 18027 квадратних метрів. Суддя задекларував житловий будинок у Івано-Франківській області площею 121 квадратний метр. Також він має дві квартири у Києві, а ще декілька земельних ділянок у Київській області орендує. Мойсик має автомобіль Lexus LX570 2010 року випуску.

У суді він отримав 4,5 мільйони гривень зарплатні та ще 322 тисячі гривень у якості довічного грошового утримання судді у відставці. У готівці суддя зберігає 1 мільйон гривень, а на банківських рахунках у нього близько 160 тисяч гривень.

Скандали

Як повідомляє НАЗК, Володимир Мойсик вчасно не задекларував понад 150 тисяч гривень доходу. До того ж, коли він був обраний депутатом, то порушив Конституцію України щодо несумісництва депутатського мандата та посади судді, адже з цієї посади його звільнили лише у 2006 році, а депутатом він пробув з 2002 по 2006 роки.

Сергій Сас

Сергій Сас / Фото ccu.gov.ua

Біографія

Сергій Сас народився 7 серпня 1957 року в селі Єрмолаївка Даурського району Красноярського краю. У 1980 році з відзнакою закінчив Львівський зооветеринарний інститут, а у 1996 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого.

З 1994 року по 2014 рік був народним депутатом України, а протягом 2006–2014 років ще й заступником голови фракції "Батьківщина" у Верховній Раді України. У 2005 році – Постійний представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України.

У березні 2014 року Верховною Радою України призначений суддею Конституційного Суду України.

Чим володіє

Сергій Сас задекларував дві квартири у Києві – площею 71,3 та 111,2 квадратних метрів. Також він має житловий будинок у Кіровоградській області, площею 100 квадратних метрів, та дві земельні ділянки – 25,3 тисячі квадратних метрів та 18,2 тисячі. Ще дві ділянки він має у Київській області. Сас зазначив, що у нього є автомобіль Volkswagen Touareg 2007 року випуску.

У суді він отримав 3,7 мільйони гривень зарплатні, ще 175 тисяч гривень доходу – це пенсія. У готівці суддя зберігає 1,3 мільйони гривень, а на рахунках – 105 тисяч гривень та 415 тисяч гривень.

Скандали

Сергій Сас став суддею КСУ у 2014 році за квотою Верховної Ради, до цього 10 років був нардепом від "Батьківщини", тому має тісний зв'язок з партією та саме х Юлією Тимошенко, яка, до речі, закликала Верховну Раду припинити цькувати КСУ.

Ігор Сліденко

Ігор Сліденко / Фото: ukrinform.ua

Біографія

Ігор Сліденко народився 14 червня 1973 року в селі Северинівка Тростянецького району Вінницької області. У 1995 році закінчив Юридичний інститут Одеського державного університету імені І. І. Мечникова. У 1998 році здобув кваліфікацію магістра державного управління.

Працював в академіях та університетах, з 2010 року – головний консультант відділу теорії і практики законотворчої діяльності Інституту законодавства Верховної Ради України.

У березні 2014 року Верховною Радою України призначений суддею Конституційного Суду України.

Чим володіє

Сліденко задекларував дві квартири у Києві площею 87,8 квадратних метрів, яка перебуває у спільній власності, та 47 квадратних метрів, яку він орендує. Суддя має легкове авто Toyota C-HR 2018 року випуску.

У КСУ він отримав 3,9 мільйони гривень зарплатні, також у 2019 році він, дружина, донька та син отримали дохід від відчуження нерухомого майна – 366 тисяч гривень кожен. Ніяких грошових активів Сліденко не задекларував.

Скандали

Сліденко був призначений Верховною Радою за квотою партії «Свобода», тому також має тісні зв’язки з цією політсилою. Як попідмовляють у НАЗК він також двічі порушив вимоги частини 2 статті 172-6 Кодексу про адмінправопорушення – несвоєчасно повідомив про суттєві зміни в майновому стані у травні та грудні 2019 року. Відомо, що він не вказав вчасно дохід у сумі 330 тисяч гривень.

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Петро Філюк

Петро Філюк / Фото з відкритих джерел

Біографія

Петро Філюк народився 11 квітня 1961 року в селі Залухів Ратнівського району Волинської області. У 1986 році здобув вищу юридичну освіту в Харківському юридичному інституті (нині – Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого). Працював слідчим, а потім був обраним народним суддею Луцького районного народного суду, у вересні 1992 року призначений головою цього суду. З 2004 по 2019 рік – голова Апеляційного суду Волинської області.

30 жовтня 2019 року XVII позачерговим з’їздом суддів України за результатами конкурсу призначений суддею Конституційного Суду України.

Чим володіє

Філюк задекларував шість земельних ділянок у Волинській області, будинок, площею 252,3 квадратних метрів та квартиру у Луцьку площею 60,9 квадратних метрів. Також він має BMW X1 2012 року випуску.

Дружина судді володіє приватним підприємством «Акрополь», але за 2019 рік вона отримала там всього 50 тисяч гривень зарплатні. Філюк у КСУ отримав 525 тисяч гривень заробітної плати, а у Волинському апеляційному суді – 2,5 мільйони гривень. На банківських рахунках у нього розміщено 53 тисячі гривень, готівкою зберігається 51 тисяча доларів та 25 тисяч гривень.

Скандали

У 2012 році Філюк отримав безкоштовно шість земельних ділянок під Луцьком. Як він пізніше пояснив, там було сміттєзвалище, яке він привів до ладу. І тому сільська рада виділила йому землю безоплатно. Наразі ж там розміщений елітний маєток площею 252,2 квадратних метрів, але його офіційним власником є батько судді.

Також Філюка пов’язують з Ігорем Палицею – лідером "За майбутнє" й близьким бізнес-партнером Ігоря Коломойського.

Галина Юровська

Галина Юровська / Фото Національна школа суддів України

Біографія

Галина Юровська народилася 30 листопада 1961 року в Хмельницькому. У 1985 році здобула вищу юридичну освіту в Харківському юридичному інституті. У 1993 році Верховною Радою України обрана суддею Хмельницького обласного суду, а в 1999 році – суддею Київського обласного суду.

У 2011–2016 роках працювала суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Потім до 2019 року була заступницею начальника відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України.

29 жовтня 2019 року XVII позачерговим з’їздом суддів України за результатами конкурсу призначена суддею Конституційного Суду України.

Чим володіє

Юровська задекларувала два квартири – у Києві та Хмельницькому (128 та 46,7 квадратних метрів). Також у судді є земельні ділянка у Київській області площею 1200 квадратних метрів. З транспорту у неї AUDI Q5 2011 року випуску.

У КСУ за декілька місяців 2019 року суддя отримала 508 тисяч гривень зарплатні. Ще 510 тисяч гривень вона заробила у Національній школі суддів України. 649 тисяч гривень вона отримала як довічне грошове утримання судді. Інших грошових активів суддя не задекларувала.

Скандали

Як відомо, з 2016 до 2019 року Юровська працювала заступницею начальника відділу підготовки викладачів Національної школи суддів України, ректором якої є екс-міністр юстиції та колишній нардеп Микола Оніщук, тому їх тісно пов’язують між собою.