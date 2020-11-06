Ситуацію треба пом'якшити: судді КСУ готові пояснити своє рішення щодо е-декларування
За словами судді КСУ Володимира Мойсика, його колеги з Конституційного Суду готові пояснити українцям ухвалення рішення про скасування е-декларування, яке викликало хвилю обурення у суспільстві. Крім того, служителі Феміди нібито підтримують законопроєкт спікера Дмитра Разумкова, який Верховна Рада розгляне вже на наступному пленарному тижні.
Мойсик вважає, що навіть якщо і стався якийсь конфлікт, то необхідно його сторонам зупинитися і шукати шляхи до порозуміння. Про це суддя КСУ сказав у коментарі "РБК-Україна".
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Він додав, що судді КСУ можуть з власної ініціативи або за зверненням суспільства роз'яснити своє рішення. Крім того, Мойсик вважає, що законопроєкт Разумкова виглядає як компромісний варіант.
Ситуацію треба пом'якшити. Суспільству треба розповісти, що ніякі тут в КСУ не злочинці сидять. Ці "злочинці", якими нас називають, скасували мовний закон "Колесніченка та Ківалова", скасували закон Януковича про референдум, не дали скасувати люстрацію і так далі. Що ще суспільство може хотіти від цього суду? Цю всю ситуацію зараз просто "розігріли",
– переконаний суддя.
Мойсик додав, що рішення КСУ не говорило про необхідність закривати Єдиного реєстру е-декларацій.
Що відомо про законопроєкт Разумкова
- Він спрямований на "усунення стану правової невизначеності, що виник через рішення Конституційного Суду.
- Законопроєкт передбачає відновлення низки пунктів закону "Про запобігання корупції", а також Кримінального кодексу України.
- Ухвалення цього законопроєкту як закону забезпечить виконання рішення Конституційного Суду України, врегулює роботу Національного агентства із запобігання корупції, створить належні умови для законодавчого забезпечення дотримання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері запобігання корупції.
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