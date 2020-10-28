Національне агентство з питань запобігання корупції прокоментувало рішення Конституційного суду від 27 жовтня щодо системи декларування майна та незаконного збагачення.

Як відреагували у НАЗК на рішення КСУ

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба НАЗК. У відомстві нагадали, що раніше виявляли ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Ірини Завгородньої та Сергія Головатого. А це є порушенням статті 366–1, щодо якої судді голосували за визнання неконституційною.

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Це свідчить про наявність у Ірини Завгородньої та Сергія Головатого конфлікту інтересів під час участі в прийнятті рішення. Закон забороняє суддям брати участь у справі за таких умов,

– наголосили в НАЗК.

У декларації Сергія Головатого за 2019 рік виявлено 3,6 мільйона гривень недостовірних відомостей.

У декларації Ірини Завгородньої за 2018 рік виявлено недостовірних відомостей на 615 тисяч гривень, у декларації за 2019 рік – 754 тисячі гривень.

Голова НАЗК Олександр Новіков, зі свого боку, зауважив, якщо ці судді брали участь у розгляді вищезазначеного питання, це ставить під сумнів об’єктивність Конституційного суду. Наразі невідомо, чи були вони у складі суддів.

"Розгляд цими суддями справи ставить під питання об’єктивність рішення Конституційного суду. І це в той час, коли мовиться про справу, від якої залежить майбутнє України, її сприйняття на міжнародному рівні, доступ українців до правди про життя посадовців", – зазначив Новіков.

Також у НАЗК розповіли, що ще раніше, під час перевірки щорічних декларацій судді Конституційного суду Володимира Мойсика, вони встановили ознаки злочину щодо використання завідомо підробленого документу.

Крім цього, НАЗК склало адміністративні протоколи щодо неподання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані з суддів КСУ Володимира Мойсика та Ігоря Сліденка.

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Коротко про скандальне рішення КСУ: