Судді Конституційного Суду України провели онлайн-зустріч із представниками Венеціанської комісії. Серед іншого вони обговорили реформування законодавства щодо діяльності КСУ та статусу суддів.

Зустріч мала назву "За демократію через право (Венеціанська комісія)". Про це інформує пресслужба Конституційного Суду.

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Під час заходу сторони обговорили низку питань щодо процесу реформування законодавства, що стосується порядку організації та діяльності Конституційного Суду України та статусу суддів КСУ.

Також співрозмовники приділили увагу іншим актуальним темам та, як інформують у КСУ, "висловили готовність продовжувати активний діалог для поглиблення співпраці".

Хто брав участь у консультаціях від КСУ:

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький

Суддя КСУ Віктор Городовенко,

Суддя КСУ Олег Первомайський,

Суддя КСУ Петро Філюк,

Суддя КСУ Галина Юровська та

Суддя КСУ Володимир Мойсик.

Зверніть увагу! Венеціанська комісія внесла до порядку денного пункт "Терміновий висновок про реформу Конституційного Суду України" і планує ухвалити рішення щодо конституційної кризи в Україні у грудні.

Раніше президент Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням здійснити оцінку конституційної ситуації, спричиненої скандальним рішенням КСУ.

Що відомо про скандальне рішення КСУ? 27 жовтня Конституційний суд скасував статтю 366-1 про кримінальну відповідальність за внесення неправдивих даних до декларації, а також визнав неконституційними повноваження НАЗК з контролю і перевірки декларацій, цілодобового доступу до реєстру декларацій і моніторингу способу життя. 27 жовтня Конституційний суд скасував статтю 366-1 про кримінальну відповідальність за внесення неправдивих даних до декларації, а також визнав неконституційними повноваження НАЗК з контролю і перевірки декларацій, цілодобового доступу до реєстру декларацій і моніторингу способу життя.

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