Боротьба за справедливість у справі про погрози Андрія Портнова досі триває. Суд першої інстанції заново має розглянути скаргу прокурора Олександра Божка на закриття кримінального провадження.

Про гідні поваги та осуду рішення суддів та органів судової влади – в новому випуску "Честь і НЕчесть" на 24 каналі.

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"Честь тижня"

Перш ніж розповісти про героїв та антигероїню цього тижня, хочу нагадати про суддю Шевченківського районного суду міста Києва, який раніше вже отримував премію "Честь тижня", – Євгенія Сидорова. В липні 2020 року він не дозволив передчасно закрити провадження щодо тиску Андрія Портнова на прокурора Олександра Божка.



Олександр Божко / Фото Terminovo

Портнову не сподобалось кримінальне провадження, яке вів Божко щодо можливого привласнення ексчиновником грошей 2 київських університетів, а ще імовірних зловживань під час обрання його членом Вищої ради юстиції та погроз народній депутатці.

Тож ексчиновник вирішив пригрозити прокурору в'язницею та зґвалтуванням у неприродний спосіб. В смс-повідомленнях Портнов обіцяв провести "виховні міри", "загнати в колонію", навіть "перетворити в кусок л**на".

Погрози та втручання в діяльність правоохоронців є злочином, за який передбачено суворе покарання – до 3 років позбавлення волі. Тож Божко повідомив про них у правоохоронні органи.

Проте слідчий СБУ, який розглядав заяву Божка, доволі швидко закрив кримінальне провадження щодо Портнова. Хоча сам Портнов не заперечував, що писав такі повідомлення.

Лінгвістична експертиза не змогла підтвердити, що це були погрози. Експерти нібито не можуть це встановити, оскільки немає методики оцінювання такого роду смсок.

Сидоров став на бік Божка

Божко оскаржив постанову про закриття кримінального провадження до Шевченківського районного суду міста Києва. Заслухавши аргументи обох сторін, суддя Євгеній Сидоров став на бік Божка.

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Це рішення судді було доволі неочікуваним, адже інші судді частіше відстоюють інтереси Портнова, який курував судову систему в адміністрації Януковича.

► Наприклад, Окружний адмінсуд нещодавно зупинив дію рішення про притягнення Портнова до дисциплінарної відповідальності за аналогічні погрози;

► Суддя Печерського суду, де багато років працювала сестра Портнова, зобов'язав Мін'юст та Держказначейство відшкодування майже 7 мільйонів гривень компенсації ексчиновнику за завдану шкоду його репутації.



Андрій Портнов / Фото з соцмереж

Суддя ж Сидоров зобов'язав слідчих відновити розслідування щодо погроз Портнова прокурору та провести його повно та об'єктивно. До речі, після цього рішення на суддю Сидорова посипались скарги у Вищій раді правосуддя від фаната Портнова депутата Бужанського. Думаєте збіг?

Об'єктивне рішення суддів Ященко, Капічон та Семенцова

Однак в серпні СБУ знову закрило справу – цього разу за строками розслідування. При цьому слідчі навіть не намагались продовжити розслідування і взагалі нічого не зробили з того, що їх зобов'язав суддя Сидоров.

Тому Божко знову оскаржив закриття справи. Але суддя Овсепян з Шевченківського суду відмовила в задоволенні скарги. Мабуть, Портнов для неї більший авторитет, ніж норми закону.

Але Божко і цього разу не здався, і подав скаргу на рішення Овсепян до Київського апеляційного суду. А судді Ященко, Капічон та Семенцов скасували відмову Шевченківського суду та направили справу на новий розгляд.

Тепер суд першої інстанції заново має розглянути скаргу Олександра Божка на закриття кримінального провадження щодо погроз Андрія Портнова. Тож боротьба триває.

"Фундація DEJURE" хоче вручити премію "Честь тижня" суддям Київського апеляційного суду Ірині Ященко, Ользі Капічон та Юрію Семенцову, які об'єктивно розглянули справу та не дали "злити" кримінальну справу проти впливового ексчиновника.



"Честь тижня" – Ірина Ященко, Ольга Капічон та Юрій Семенцов / Скриншот з відео

"НЕчесть тижня"

На жаль, цього тижня була "злита" інша суспільно важлива кримінальна справа. А саме щодо судді Віктора Кицюка, який позбавляв водійських прав учасників Автомайдану за поїздку до маєтку Віктора Януковича у Межигір'ї.

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Це одна зі справ, за якою суспільство визначає результативність розслідування справ Майдану. Ще у 2014 році судді повідомлено про підозру у винесенні завідомо неправосудних рішень.



Віктор Кицюк / Фото УНН

Слідство встановило, що рішення Кицюка базувались на сфальшованих документах, а потерпілий Черкасенко взагалі не був у тому місці, де він начебто щось порушував.

Крім того, справа до Кицюка потрапила не випадково, а через втручання в автоматизовану систему документообігу суду. Розподіл справ майданівців у Печерському суді робила рідна сестра Кицюка – Людмила.

Справа щодо Кицюка розглядалася у Шевченківському суді з 2016 року. Як і інші справи, вона рухалась дуже повільно. Але швидкість розгляду різко змінилась коли кримінальна відповідальність за завідомо неправосудне рішення була визнана неконституційною Конституційним Судом. Таке рішення КСУ прийняв в червні, але відтвермінував його дію до 12 грудня 2020 року.

Якби до цього часу Кицюк не отримав виправдувальний вирок, то справу б закрили. Однак тоді він не зміг би отримати кілька мільйонів компенсації та далі працювати суддею.

Тож суддя Майдану дуже хотів отримати рішення у справі до 12 грудня, а суддя Щебуняєва зробила все, щоб йому у цьому допомогти. За останній місяць вона встигла провести 8 засідань з різницею в 1 – 5 днів. Коли у інших справах сторони чекають засідання по пів року.



Лідія Щебуняєва / Фото QHA

Інколи засідання призначались на час інших засідань по інших справах. Так суддя знехтувала щонайменше 3 справами заради справи Кицюка. При цьому Щебуняєва ігнорувала численні клопотання потерпілого про відкладення розгляду з поважних причин. Клопотання адвоката про виклик свідків, відвід судді та відвід прокурору теж були відхилені з блискавичною швидкістю.

На підготовку до судових дебатів, суддя дала всього 1,5 години. Після чого призначила оголошення вироку наступного дня.

Через рішення КСУ суддя не могла винести іншого вироку крім виправдувального. Але відверта прихильність Лідія Щебуняєвої до Кицюка у цій справі заслуговує на нашу антипремію "НЕчесть тижня".