Судді ВАКС обрали запобіжний захід чиновнику, якого підозрюють в організації масштабної корупційної схеми під час закупівель державного підприємства "Морський торговельний порт "Южний". За даними слідства, збитки від злочину склали 47 мільйонів гривень.

Про те, що чиновника триматимуть під вартою впродовж 60 діб повідомили у пресслужбі ВАКС у фейсбуці. Втім, затриманий менеджер може вийти на волю, якщо внесе 21,2 мільйона гривень застави.

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Строк дії запобіжного заходу рахується від 27 жовтня – дня, коли його затримали. Ще одного фігуранта справи відправили під домашній арешт.

Що відомо про корупційну схему в порту

Як стверджують у НАБУ, до організації корупційної схеми з переплати під час закупівель причетні 11 осіб. Впродовж 2017 – 2018 років вони збагатилися на 47 мільйонів гривень.

Серед підозрюваних – чинні та колишні керівники підприємства. Зокрема, заступник та колишній заступник директора. Крім них у справі фігурують 2 співробітниці "Южного" та 7 колишніх директорів приватних фірм.

Ходитиме з браслетом

Якщо ж заарештований держслужбовець внесе заставу, його зобов'яжуть носити електронний браслет, а також здати закордонні паспорти.