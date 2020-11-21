Судді Конституційного Суду України поставили хрест на е-декларуванні чиновників. Тепер депутати, міністри та інші високопосадовці можуть не вказувати свої дорогі авто, вілли в Іспанії чи Криму в електронних деклараціях. Адже КСУ назвав неконституційною відповідальність за брехню в деклараціях.

Через це НАБУ та Вищий антикорупційний суд змушені закрити понад сотню кримінальних проваджень щодо недостовірного декларування. Потенційної відповідальності уникнуть мер Одеси Геннадій Труханов, ексдепутат та олігарх Костянтин Жеваго, фігурант скандалу про розкрадання армії Олег Гладковський та багато інших. Про це – у відеоблозі "Честь і НЕчесть" на 24 каналі.

Зверніть увагу Позов сина Януковича: суддя заборонила давати свідчення у кримінальній справі

НЕчесть тижня

Уже уникли кримінальної відповідальності й кілька суддів. Тож тепер єдина відповідальність, до якої їх можна притягнути – публічна.

► Перший антигерой – це суддя Дружківського міського суду Геннадій Молібога. Його звинувачували у недекларуванні двох земельних ділянок у Донецькій області, придбання Porsche Cayenne та користування Audi Q7.



Суддя Геннадій Молібога / Фото "Слово і Діло"

За версією НАБУ, загальна сума недостовірних відомостей у декларації судді за 2015 рік становила понад 1,6 мільйона гривень, а за 2016 — понад 560 тисяч гривень. На днях ВАКС довелось закрити провадження по цій справі.

І це вже вдруге, коли суддя вийшов сухим із води. Раніше щодо нього також здійснювалося розслідування по незаконному збагаченню, але справу закрили через інше одіозне рішення Конституційного суду.

Зараз Молібога обвинувачується в хабарництві ще по двох справах. НАБУ стверджує, що суддя за гроші відмазував від відповідальності п'яних водіїв. Ці справи так легко не закрити.

► Інший суддя, який уникнув відповідальності за брехню в декларації, це Олег Голяшкін. Суддя Вищого адмінсуду України у 2015 та 2016 роках не декларував 2 квартири в центрі Києва на вулиці Лаврській, 10, які належать його матері.

Голяшкіну було вигідно не показувати це житло, щоб отримати інше – службове, яке потім можна було б приватизувати.

Цікаво Безкарність за брехню: які сумнівні рішення виносять судді, щоб виправдати колег

► За даними слідства, колишня суддя Вишгородського районного суду Київської області Людмила Толкачова у деклараціях за 2016, 2017 та 2018 роки не вказала про позику розміром близько 660 тисяч гривень.

Як і у справі Молібога, ВАКС був змушений закрити провадження у справах Толкачової та Голяшкіна через рішення Конституційного суду.

► За словами члена Автомайдану та юриста Центру протидії корупції Вадима Валька, також варто очікувати скасування вироків щодо суддів у відставці Пономаря, Посунсі і Баранніка, які не подавали е-декларації та були засуджені ВАКС в минулому.

► Детективам довелося закрити і справу щодо підозрюваної Людмили Салтан. Суддя Київського райсуду Одеси, за їхньою версією, не декларувала наявність грошових коштів, за які змогла придбати Audi Q7 та Audi Q8 вартістю понад 2 мільйони гривень кожна.



Премію "НЕчесть тижня" отримали судді Геннадій Молібога, Людмила Салтан та інші

► Фігурантом кримінальної справи про недекларування міг стати і глава ОАСКу Павло Вовк. Як вважає НАБУ, суддя не зазначив у своїх деклараціях за 2015 та 2016 роки інформацію про користування житловим будинок ексдружини та авто тестя AUDI Q7.

Хоча детективи та журналісти зафіксували, як суддя виходив вранці з цього житла та користувався авто. Зрозуміло, що ВАКС та НАБУ були змушені закрити досудові та судові провадження у кримінальних справах щодо суддів та топових чиновників.

Читайте також Не зміг витримати тиску: що сталося з суддями, які не побоялися боротися з Вовком

Судді, які відмазують чиновників від адмінвідповідальності

Але деякі інші судді вирішили, що КСУ скасував не тільки кримінальну, але і адміністративну відповідальність за вчинення корупційних діянь. Зокрема, суддя Апеляційного суду Полтавської області Валентин Томилко.

Він звільнив від адмінвідповідальності та сплати штрафу колишнього інспектора колонії, який не вчасно подав декларацію.

Суддя Приморського суду Одеси Віктор Попревич також вважає, що адміністративна відповідальність за неподання декларацій для служителів Феміди скасована.



Премію "НЕчесть тижня" отримали судді Валентин Томилко, Віктор Попревич та інші

Попревич – це суддя, який прикрасив вхід до свого дому бюстами Сталіна та Леніна. Ідеологічні переконання не заважають йому користуватись західними благами – авто Volkswagen CC та ухвалювати сумнівні рішення іменем України.

Попревич не побачив порушень у діях іншого судді, який несвоєчасно подав електронну декларацію перед звільненням.

Премію "НЕчесть тижня" отримують судді, які уникли відповідальності за брехню в деклараціях – Молібога, Голяшкін, Салтан та інші. А також судді, які на основі рішення КСУ відмазують чиновників і від адмінвідповідальності. Це судді Томилко і Попревич.

Честь тижня

Не всім суддям вдалось уникнути відповідальності за корупційні злочини. Серед них Павло Меденцев, який в 2014 році отримав 570 тисяч гривень хабара за рішення про стягнення страхової виплати на понад 2 мільйони гривень.

Сам суддя просив 25% позову, але пізніше люб'язно погодився скинути кілька тисяч та навіть не старався сильно приховати свої дії.

Представник ПП "Смартком" передав судді гроші біля приміщення суду та навіть у кабінеті судді. Щоб справа точно потрапила на Меденцева, суддя порадив позивачці подати до суду кілька ідентичних позовів. Вона подала аж 17.

Напередодні судді ВАКС визнали Меденцева винним та засудили до 9 років ув'язнення з повною конфіскацією і спецконфіскацією.



Премію "Честь тижня" отримали судді Олег Коліуш, Ярослав Шкодін та Олег Ткаченко

Такий вирок судді Коліуш, Шкодін та Ткаченко винесли за відсутності підсудного, Адже Меденцев перебуває в розшуку і переховується.

Тож премію "Честь тижня" отримують судді Вищого антикорупційного суду Олег Коліуш, Олег Ткаченко, та Ярослав Шкодін.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.