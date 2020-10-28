Рішення Конституціного суду щодо незаконного декларування є загрозою для національної безпеки України. Ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка не виключає, що його погоджували з Офісом Президента і з самим Володимиром Зеленським.

В ефірі програми "Про головне" на 24 каналі він сказав: "Вчора (27 жовтня – 24 канал) я спілкувався одним із суддів, який заявив, що країною зараз керує суддівська мафія. І по цих диких неправових рішеннях ми в черговий раз в цьому переконуємось".

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"Чи влаштовує це президента? Відповідь, абсолютно очевидна – так. Я виключаю будь-яку можливість про те, що Зеленський не знав про таке рішення КСУ. Я виключаю будь-яку можливість, що ці рішення не погоджували з ОП і з самим президентом. Тобто Зеленський розумів наслідки цих рішень і він їх схвалив, тому відповідальність за ці рішення лежить на президенту України і вже потім на суддях КСУ, які просто виконали забаганку президента", – заявив Рябошапка.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення Конституційного суду про незаконне декларування майна. Він обіцяв спробувати повернути закон через Верховну Раду.

Як юридично визнати рішення КСУ нелегітимним

За словами ексгенпрокурора, є єдина лише можливість у законі про Конституційний суд – перегляд позиції Конституційним судом. Тобто самі судді КСУ мають зібратись і визнати, що вони вчинили неправильні і змінити власну позицію.

Я правда не знаю, наскільки це реально, враховуючи бенефіціарів цього рішення. Ми повертаємось до цього, що це рішення було схвалене і підтримано президентом, тому я виключаю хід таких подій,

– сказав він.

Що далі

Рябошапка пояснив, що навіть зміни до законодавства цю проблему не вирішать, оскільки, скасовано відповідальність за брехню в деклараціях. Це означає, що всі кримінальні провадження будуть закриті, вся брехня в деклараціях буде амністована.

"Як зараз поступити із законом про запобігання корупції і відновити повноваження НАЗК щодо контролю в деклараціях? Я просто не уявляю. Я вже мовчу про елементарне юридичне невігластво в обґрунтуванні КСУ цього ганебного рішення", – додав ексгенпрокурор.

Як реформувати КСУ

Він додав: "Єдина можливість щось зробити зі загрозою нацбезпеці – треба, по-перше, щоб була політична воля. По-друге, щоб щось змінити і провести реформу КСУ, треба внести зміни до Конституції і відповідно це вимагає часу, але це треба буде робити, бо КСУ несе загрозу нашій країні і нашій державі".