Судді виконали забаганку президента, – Рябошапка про рішення Конституційного суду
Рішення Конституціного суду щодо незаконного декларування є загрозою для національної безпеки України. Ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка не виключає, що його погоджували з Офісом Президента і з самим Володимиром Зеленським.
В ефірі програми "Про головне" на 24 каналі він сказав: "Вчора (27 жовтня – 24 канал) я спілкувався одним із суддів, який заявив, що країною зараз керує суддівська мафія. І по цих диких неправових рішеннях ми в черговий раз в цьому переконуємось".
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"Чи влаштовує це президента? Відповідь, абсолютно очевидна – так. Я виключаю будь-яку можливість про те, що Зеленський не знав про таке рішення КСУ. Я виключаю будь-яку можливість, що ці рішення не погоджували з ОП і з самим президентом. Тобто Зеленський розумів наслідки цих рішень і він їх схвалив, тому відповідальність за ці рішення лежить на президенту України і вже потім на суддях КСУ, які просто виконали забаганку президента", – заявив Рябошапка.
Як юридично визнати рішення КСУ нелегітимним
За словами ексгенпрокурора, є єдина лише можливість у законі про Конституційний суд – перегляд позиції Конституційним судом. Тобто самі судді КСУ мають зібратись і визнати, що вони вчинили неправильні і змінити власну позицію.
Я правда не знаю, наскільки це реально, враховуючи бенефіціарів цього рішення. Ми повертаємось до цього, що це рішення було схвалене і підтримано президентом, тому я виключаю хід таких подій,
– сказав він.
Що далі
Рябошапка пояснив, що навіть зміни до законодавства цю проблему не вирішать, оскільки, скасовано відповідальність за брехню в деклараціях. Це означає, що всі кримінальні провадження будуть закриті, вся брехня в деклараціях буде амністована.
"Як зараз поступити із законом про запобігання корупції і відновити повноваження НАЗК щодо контролю в деклараціях? Я просто не уявляю. Я вже мовчу про елементарне юридичне невігластво в обґрунтуванні КСУ цього ганебного рішення", – додав ексгенпрокурор.
Як реформувати КСУ
Він додав: "Єдина можливість щось зробити зі загрозою нацбезпеці – треба, по-перше, щоб була політична воля. По-друге, щоб щось змінити і провести реформу КСУ, треба внести зміни до Конституції і відповідно це вимагає часу, але це треба буде робити, бо КСУ несе загрозу нашій країні і нашій державі".