Поліція у 2019 році спіймала п'яними за кермом понад 126 тисяч водіїв. Понад 50 тисяч таких порушників суди відмовились карати. Дуже багато таких рішень є, м'яко кажучи, сумнівними. Серед цих водіїв є і судді, які спокійно їздять у стані сп'яніння. А все тому, що і судді, які самі сідають п'яними за кермо, і судді, які покривають нетверезих водіїв, відчувають безкарність та підтримку у ВРП.

Яскраві приклади, як Вища рада правосуддя покриває суддів у гучних справах, які пов'язані з нетверезим водінням, були і нещодавно. Про це читайте у блозі "Правосуддя по-новому" на 24 каналі.

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Нещодавно заступник голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький досить чітко заявив: "Якщо суддя сів за кермо п'яним, він має бути позбавлений своєї посади". Саме так і повинно бути, але у членів ВРП зазвичай слова кардинально відрізняються від дій.

Скандальний Костянтин Бабенко

У грудні 2019 року значного резонансу мав інцидент із суддею Шостого апеляційного адмінсуду Костянтином Бабенком. Згідно з даними поліції, він порушив правила дорожнього руху на своїй автівці Mercedes-Benz. Поліцейські дали йому сигнал зупинитись, однак Бабенко почав втікати. Поліцейські догнали його вже біля будинку у центрі Києва, де він мешкає.

Бабенко ледве стояв на ногах, а язик серйозно заплітався. У такому стані почав розказувати полісменам, що взагалі не їхав автомобілем. Мовляв, гуляв у светрику біля будинку і раптом його затримали поліцейські.



Костянтин Бабенко / Фото 6aas.gov.ua

Далі перейшов до більш потужних аргументів. Заявив, що є суддею, а отже недоторканий і його не можна затримувати навіть якби він когось убив. Переконаний, що Бабенко і дійсно так думає. Раз він суддя, то йому все можна і навіть якщо щось порушив, то колеги завжди допоможуть.

У підсумку Бабенко відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння. Патрульні склали на нього протокол та передали до Печерського суду.

► Як тривав розгляд справи

І тут починається саме те, на що найбільше розраховував Бабенко – допомогу колег в уникненні покарання. Його справу розглядала суддя Світлана Смик. Вона відома тим, що дуже довго розглядає справи. А тут, о диво, миттєво призначила засідання. На нього прийшла журналістка Марія Горбань, але помічник судді повідомив, що засідання не буде і його перенесуть на іншу дату.

Потім виявилось, що у той день суддя таки винесла рішення та повністю виправдала колегу. Смик вирішила, що відео, показання свідків та рапорти патрульних не доказують вину судді. При цьому вона навіть не викликала поліцейських, щоб запитати, чого це вони наговорюють на чесного суддю. Однак Смик могла лише оштрафувати Бабенка та позбавити права керування авто.

Спілкування п'яного Бабенка з патрульними: дивіться відео

Бабенка не звільнили

Набагато важливіше, щоб суддя, який повністю впевнений, що йому все дозволено, не міг здійснювати правосуддя. Звільнити такого може тільки Вища рада правосуддя. Тому ще у грудні ми подали скаргу на Бабенка у ВРП, яка потрапила до Оксани Блажівської.

Згідно з законом, скарги на суддів мають розглядатись не довше 60 днів. Однак минув майже рік з тих подій, а справа Бабенка досі на розгляді у ВРП і її відверто затягують. Ба більше, у ВРП максимально підігрують судді, та одночасно блокують можливості скаржника. Зокрема справу розглядають у закритому режимі, щоб ніхто не міг бути присутнім при розгляді.

Мені також заборонили записувати відео засідання та не дали ознайомитись з відеозаписами, долученими до матеріалів адміністративної справи.

Але і це ще не все. За моїми клопотаннями ВРП допитала поліцейських, які і складали протокол на Бабенка. Я не зміг взяти участь у цьому допиті, оскільки був у іншому судовому засіданні. Щоб дізнатись, що ж розповів поліцейський я попросив надати мені копію аудіозапису цього допиту. Такі права прямо передбачені законом. Однак мені відмовили.

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Тобто ВРП може зманіпулювати цими показаннями свідка як завгодно, а я навіть не зможу це перевірити. Це абсурд та очевидне порушення. Але чого тільки не зробиш, якщо потрібно врятувати зашквареного суддю. Тому цілком ймовірно, що замість ганебного звільнення Бабенко відбудеться легким переляком та продовжить правосудити і сідати п'яним за кермо.

Зарплата та пенсія Бабенка

Та ще й Бабенко буде отримувати величезну зарплату. Так, лише у лютому він заробив понад 579 тисяч гривень, а у жовтні – 223 тисячі. Тобто на дорогий алкоголь та розв'язання питань у нього гроші точно є.

Щоправда, судді, яких покарано за нетверезе водіння, таки є. Але чи справедливе таке покарання? Той самий Маловацький наводив приклад судді Львівського апеляційного суду Зеновія Макойди. Це дуже цікавий суддя, бо його як мінімум тричі ловили п'яним за кермом.



Зеновій Макойда / Фото 24 канал

За даними журналістів, перший раз він під дією алкоголю протаранив в'їзд до котеджного містечка і ледь не переїхав сторожа. А потім вдарив ДАІшника, який приїхав на виклик. І лише коли його втретє спіймали п'яним – тоді за нього взялась ВРП. Доповідачем якраз був Маловацький, який стверджував, що суддів за таке треба звільняти.

Думаєте Макойду звільнили? Звісно, ні. Лише тимчасово відсторонили. А у 2019 році він пішов у почесну відставку.

Скажете, і нехай, головне, що вже не суддя. А знаєте, яка у нього пенсія? У жовтні 2020 року він через суд зобов'язав Пенсійний фонд виплачувати йому понад 190 тисяч щомісячно. А якби був звільнений, то отримував би, як звичайний пенсіонер.

Інші скандальні справи

З суддями-п'яницями все зрозуміло. А що з суддями, які допомагають уникати покарань потенційним вбивцям на дорозі? Тут ситуація ще гірша. Ми виявили чимало фактів, коли судді застосовують корупційні схеми для "відмазування" таких водіїв. Однак ВРП в основному закриває на це очі.

► Так у ВРП відмовились відкрити провадження щодо судді Печерського суду Світлани Смик, яка повністю виправдала суддю Бабенка. Доповідачка у справі Лариса Іванова не побачила нічого дивного, що Смик у турборежимі відкинула відеозаписи з п'яним Бабенком та показання свідків і закрила справу.



Світлана Смик / Фото puer-press.org.ua

► Значний резонанс мав інцидент з депутаткою Київради Людмилою Костенко, яка їхала разом із заступником Кличка та була "під градусом". Суддя Солом'янського суду Світлана Горбатовська визнала її винною, але замість забрати права чи бодай оштрафувати – передала її на поруки трудовому колективу ТОВ "Піта-хліб".

Це стандартна корупційна схема ухилення від покарання. Ми подали на Горбатовську скаргу, яку розглядав сумнозвісний Павло Гречківський. Звісно, він не побачив жодних порушень у діях судді. Навіть у тих випадках, коли дисциплінарну справу відкривають у ВРП і роблять усе, щоб максимально ускладнити можливість покарання судді.

► Так, ВРП розглядає нашу скаргу щодо заступниці голови Октябрського суду Полтави Ганни Андрієнко. Ми виявили, що вона закривала справи щодо п'яниць за закінченням строків ще до того, як вони закінчились.

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А щоб якось це виправдати – відбувалась фальсифікація даних. Щоб це зафіксувати мені потрібен доступ до матеріалів. Однак ВРП відмовилась його надати. Тому переконаний, що і її будуть рятувати. Але щоб ви не думали, що з цим усім взагалі неможливо боротись, наведу ще 1 приклад.

Я розповідав про начальника Буського управління податкової у Львівській області Анатолія Сисюка, якого 2 роки тому суд "відмазав" від покарання за п'яне водіння. Нещодавно його знову спіймали "під мухою". І він мав усі шанси вийти сухим з води. Але завдяки розголосу і нашим скаргам суддя не ризикнула піти за схемою і 9 листопада визнала Сисюка винним та позбавила його прав на рік.

Тобто перемагати можна. Але це одиничні випадки.

Для системних змін потрібно насамперед перезавантажувати Вищу раду правосуддя. І це обов'язково вийде, якщо суспільство буде наполегливо і рішуче вимагати цього від влади. Боротьба за чесні суди триває, а справедливість однозначно переможе.