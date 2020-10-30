Суддя Конституційного Суду України Ігор Сліденко у своєму скандальному рішенні про скасування антикорупційної реформи використав тези зі збірника "Федераліст" Александра Гамільтона. Зауважимо, ця праця є найціннішим тлумаченням конституційної системи США.

Цитування збірника Сліденко назвав "відомою практикою". Про це повідомила "Українська правда".

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Так, дійсно, я використав цитату з "Федераліста" Гамільтона. Не думайте, що це якась така таємниця,

– наголосив Сліденко.

Що ще сказав Сліденко

Коментуючи "Федераліста", Сліденко також вирішив поскаржитися, що Україна вже 1,5 року живе в хаосі.

Окрім того, суддя КСУ раптом заявив, що представники НАЗК нібито "відкривали" двері у його кабінет чоботом, а це "неповага" до судді і судової гілки влади.

Сліденко бідкався, що його знеславили і зіпсували репутацію, тому він, вочевидь, не залишиться в Україні.

Що відомо про цитування Гамільтона у рішенні КСУ

Ексглава КСУ Станіслав Шевчук першим зауважив, що у скандальному рішенні щодо скасування антикорупційної реформи КСУ використав тези зі збірника "Федераліст".

Зрозуміло, що судді КСУ, які голосували за це рішення, ніколи не читали "Федераліста", інакше вони б звернули увагу, що там у проєкті цього рішення, яке написав суддя (Ігор) Сліденко,

– заявив Шевчук.

Уривок з вироку КСУ

Конституційний Суд України виходить із того, що судова влада, зважаючи на сутність її функцій, є найменш небезпечною для демократичного врядування та інших гілок державної влади, а також для природних прав людини, визначених Конституцією України, оскільки має найменше можливостей для їх порушення або негативного впливу на них. Адже законодавча влада встановлює правила, виконавча влада застосовує примус, а судова влада не має ні того, ні іншого. Судова влада не має ні військової, ні фінансової сили, ні безпосередніх важелів впливу на інші гілки державної влади, тому вона є найбільш вразливою до посягань інших гілок державної влади.

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Уривок з "Федераліста" Гамільтона

При уважному розгляді положення різних гілок влади стає очевидним, що в уряді, де вони розділені, судова влада через сутність своїх функцій завжди найменш небезпечна для політичних прав, визначених конституцією, бо у цієї влади найменші можливості для їх порушення або обмеження. Президент не лише розподіляє блага, але й тримає меч спільноти. Законодавча влада не лише розпоряджається скарбницею, але й визначає правила, що визначають обов'язки і права кожного громадянина. Судова влада, з іншого боку, не має ніякого впливу ні на меч, ні на скарбницю, не торкається ні сили, ні багатства суспільства і не може приймати рішень, що тягнуть за собою активні дії. Можна справедливо зробити висновок, що ця влада не володіє ні силою, ні волею, а виносить лише судження і в кінцевому рахунку залежить від допомоги виконавчої влади для втілення їх у життя.

Що відомо про скандальний вирок КСУ

27 жовтня КСУ скасував антикорпційну реформу, яка є необхідною для євроінтеграції України. Зокрема, Суд скасував положення про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, незаконне збагачення, електронне декларування та повноваження НАЗК. Це рішення фактично дозволяє чиновникам брехати про власні статки у деклараціях.

Українці обурені таким рішенням КСУ. 30 жовтня вони вийшли на масові протести під будівлю КСУ у Києві.

У ЄС вже відреагували на скасування антикорупційної реформи. Зокрема, наголосили, що припинення боротьби з корупцією в Україні суперечить головним цінностям ЄС.

Президент України Володимир Зеленський подав законопроєкт про припинення повноважень всіх суддів КСУ. 2 листопада його можуть розглянути на засіданні фракції "Слуги народу". У той же день КСУ скликає своїх суддів на збори.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу