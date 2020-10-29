Суддя Конституційного суду Василь Лемак оприлюднив та аргументував свою думку щодо рішення від 27 жовтня, яким скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Раніше заступник голови КСУ Сергій Головатий також виступив проти скандального рішення.

Відмінну від офіційного рішення думку судді Василя Лемака оприлюднили на сайті КСУ.

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Суддя зазначає, що рішення Конституційного не є належно обгрунтованим, та й взагалі суд мав би за доктриною "політичного питання" відмовитися від розгляду такого питання.

Ці питання не лише чітко належать до конституційних повноважень парламенту, а й у принципі не можуть бути встановлені за допомогою юридичних аргументів у судовому процесі,

– зазначив Лемак.

Він також наголосив, що принципово не погоджується із запереченням ідеї криміналізації за свідомо неправдиве декларування. У цьому суддя посилається на досвід цивілізованого світу.

Лемак нагадав, що суд, визнавши низку законів неконституційними, не надав Верховній Раді часу для урегулювання цього питання, аби не допустити "законодавчої паузи".

Зверніть увагу! Раніше заступник голови КСУ Сергій Головатий розповів, що він також не підтримав рішення від 27 жовтня.

Скандальне рішення Конституційного суду: основне