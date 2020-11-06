Суддю Харківського окружного адмінсуду відсторонили через хабар
Керівницю Харківського окружного адміністративного суду Ольгу Панченко 6 листопада відсторонили від посади. Суддю підозрюють у хабарництві.
ВАКС задовольнив скаргу САП, відсторонивши Панченко. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в телеграмі.
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Зауважимо, суддю відсторонили на термін досудового розслідування – до 22 листопада.
Що цьому передувало
- Раніше Панченко спіймали на передачі хабаря у розмірі 3 тисячі доларів. 23 вересня судді оголосили підозру.
- Щоправда, суд відпустив Панченко під особисте зобов'язання.
- Жінці загрожує від 4 до 8 років ув'язнення.
Хто така Ольга Панченко?Панченко працювала у Харківському окружному суді з 2008 року, однак у 2017 році його очолила. Відповідно до постанови Верховної Ради, у 2013 році Панченко призначили суддею безстроково.
У декларації Панченко зареєструвала маленькі статки. Зокрема, суддя вказала лише невелику квартиру у Харкові, вбиральню та дім у Люботині .
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