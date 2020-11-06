Керівницю Харківського окружного адміністративного суду Ольгу Панченко 6 листопада відсторонили від посади. Суддю підозрюють у хабарництві.

ВАКС задовольнив скаргу САП, відсторонивши Панченко. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в телеграмі.

До речі Пропонувала хабар: Голові Харківського окружного адмінсуду оголосили підозру

Зауважимо, суддю відсторонили на термін досудового розслідування – до 22 листопада.

Що цьому передувало

Раніше Панченко спіймали на передачі хабаря у розмірі 3 тисячі доларів. 23 вересня судді оголосили підозру.

Щоправда, суд відпустив Панченко під особисте зобов'язання.

Жінці загрожує від 4 до 8 років ув'язнення.