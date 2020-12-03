Вища рада правосуддя рекомендувала призначити довічним суддею Печерського суду Віктора Кицюка. Саме він ухвалював неправомірні рішення щодо учасників Майдану.

Раніше ВРП відмовилась від призначення Кицюка

У 2017 році Вища рада правосуддя відмовилась призначати Кицюка, проте через 3 роки ситуація змінилась. Про це повідомив адвокат Роман Маселко у фейсбуці.

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Через три роки ВРП вже не виявила жодних фактів, що свідчать про недоброчесність Кицюка та, що його призначення негативно вплине на авторитет правосуддя та суспільну довіру,

– написав Маселко.

Після одностайного рішення ВРП, слово щодо призначення Кицюка – за президентом Володимиром Зеленським.

Кицюк позбавляв водійських прав учасників Автомайдану

Зазначимо, що Кицюк потрапив до переліку, який уклали активісти, повідомляє Hromadske. У списку – 337 суддів, що ухвалювали незаконні рішення щодо учасників Революції Гідності. Сам Кицюк позбавляв учасників Автомайдану водійських прав. За два неправомірні рішення, які були доведені, ВРП позбавила його статусу судді. А Шевченківський суд згодом виправдав його.

Зверніть увагу! У 2020 році Конституційний Суд скасував статтю про відповідальність суддів за неправосудні рішення. Служителі Феміди вважають, що критерії щодо неправомірності рішення визначити неможливо.