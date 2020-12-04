В ОАСК оскаржують ескіз великого державного герба
В Окружного адмінсуду Києва просять скасувати результати конкурсу на найкращий ескіз великого державного герба. Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження за цим адміністративним позовом.
Також позивач просить визнати не чинним акт, за яким був затверджений результат конкурсу. Про це повідомляє Окружний адміністративний суд Києва.
До слова Обрали найкращий ескіз великого Державного Герба України: фото
Крім того, разом з позовною заявою суд отримав клопотання про те, аби Міністерство культури надало документи про здійснення всебічного обговорення ескізу герба:
- план заходів,
- дату інформаційного оголошення про обговорення,
- кількість зареєстрованих учасників обговорення,
- висновки й рекомендації оргкомітету.
Що відомо про конкурс на ескіз великого герба:
- Результати конкурсу на найкращий ескіз великого державного герба оприлюднили 19 листопада. Перемогу отримав проєкт художника Олексія Кохана.
- Щоправда, частині суспільства не сподобався як сам варіант герба, так і художник-переможець. Останній через свої попередні роботи – карикатури про Україну.
- Щодо самого герба були претензії щодо архангела Михаїла, а також і про те, що, мовляв, були й кращі варіанти серед учасників.
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