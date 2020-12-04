В Окружного адмінсуду Києва просять скасувати результати конкурсу на найкращий ескіз великого державного герба. Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження за цим адміністративним позовом.

Також позивач просить визнати не чинним акт, за яким був затверджений результат конкурсу. Про це повідомляє Окружний адміністративний суд Києва.

До слова Обрали найкращий ескіз великого Державного Герба України: фото

Крім того, разом з позовною заявою суд отримав клопотання про те, аби Міністерство культури надало документи про здійснення всебічного обговорення ескізу герба:

план заходів,

дату інформаційного оголошення про обговорення,

кількість зареєстрованих учасників обговорення,

висновки й рекомендації оргкомітету.

Що відомо про конкурс на ескіз великого герба: