Російські суди постановили виселити з окупованого Криму майже 600 громадян України. Окрім цього, понад 140 тисяч росіян змінили місце реєстрації на півострів.

Російська влада порушує міжнародне гуманітарне право, переселяючи своїх громадян на територію Криму. Про це заявила посол з особливих доручень політичного директорату Міністерства закордонних справ України Лариса Герасько, передає Інтерфакс-Україна.

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"Згідно з Гаазькими конвенціями, Росія як держава-окупант не має права нав'язувати своє громадянство. Але, як ми всі знаємо, РФ автоматично розповсюдила своє громадянство на всіх громадян України в Криму й осіб без громадянства. Це рішення мало абсолютно негативні наслідки для прав на проживання та свободу пересування", – пояснила вона.

Герасько заявила, що за час окупації на півострові зникли понад 40 осіб, серед них – проукраїнські й кримськотатарські активісти, журналісти.

Як РФ порушує правосуддя

Окупаційна влада не виконала жодної статті гаагських конвенцій і не зберегла законодавство України на території Криму, що підтверджує порушення прав правосуддя. За словами представниці МЗС, незаконно заарештованим кримчанам відмовляють у медичній допомозі, переводять у колонії на території РФ, тримають у нелюдських умовах та не допускають українських дипломатів до них.

"Ба більше, після так званого референдуму 2014 року Росія перекваліфікувала вже винесені вироки за власним законодавством, і навіть почала застосовувати законодавство по боротьбі з екстремізмом і тероризмом на випадки, які сталися до окупації Криму", – сказала Герасько.

Довідка. У 2014 році в окупованому Криму, в обхід українського законодавства, відбувся так званий референдум щодо статусу півострова. Результати неконституційного референдуму були грубо сфальсифіковані. А вже через 2 дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулось підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.