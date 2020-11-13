На суді щодо авіакатастрофи MH17 сталася бійка
У Нідерландах на суді щодо катастрофи малайзійського літака MH17 сталася бійка. Конфлікт виник між потерпілою та адвокатом підозрюваного Олега Пулатова.
Відповідний інцидент стався в туалеті. Про це заявив другий адвокат Будевейн ван Ейк, повідомляє нідерландська газета Leeuwarder Courant.
Під час короткої перерви між колегою адвоката Сабіною тен Дуссхате та родичкою однією з жертв сталася бійка в жіночому туалеті,
– йшлося в повідомленні.
Конфлікт був наслідком нібито "надмірно образливих" виразів, які допускають прокурори, зазначив Ван Ейк. Також повідомили, що після бійки тен Дуссхате не з'явилася на судовому засіданні.
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Авіакатастрофа MH17 в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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