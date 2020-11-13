У Нідерландах на суді щодо катастрофи малайзійського літака MH17 сталася бійка. Конфлікт виник між потерпілою та адвокатом підозрюваного Олега Пулатова.

Відповідний інцидент стався в туалеті. Про це заявив другий адвокат Будевейн ван Ейк, повідомляє нідерландська газета Leeuwarder Courant.

Зверінть увагу Російська розвідка сприяла поширенню фейків про катастрофу МН17, – Bellingcat

Під час короткої перерви між колегою адвоката Сабіною тен Дуссхате та родичкою однією з жертв сталася бійка в жіночому туалеті,

– йшлося в повідомленні.

Конфлікт був наслідком нібито "надмірно образливих" виразів, які допускають прокурори, зазначив Ван Ейк. Також повідомили, що після бійки тен Дуссхате не з'явилася на судовому засіданні.

Довідка. Олег Пулатов – колишній підполковник Збройних сил Росії, який, ймовірно, був причетний до охорони установки "Бук" на місці пуску на південь від Сніжного. Що відомо про обвинувачених у справі MH17

У небі над Донбасом 17 липня 2014 року з ракети "Бук" збили пасажирський літак авіакомпанії Malaysia Airlines – загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу. Офіційне слідство підтвердило, що відповідну ракету привезли з Росії.

Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів повідомила імена 4 осіб, яких офіційно підозрюють у причетності до збиття пасажирського "Боїнга" у червні 2014 року на сході України.

Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігорю Гіркіну, росіянам Сергієві Дубінському, Олегові Пулатову та бойовику "ДНР" Леоніду Харченку.



Авіакатастрофа MH17 в цифрах / Інфографіка 24 каналу