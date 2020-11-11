Офіс Генпрокурора передав до суду обвинувальний акт щодо колишнього слідчого управління МВС у місті Києві через переслідування майданівців. Чоловік досі безперешкодно працює в правоохоронних органах і має посаду заступника начальника відділу одного з управлінь поліції в місті Києві.

Досудове розслідування в цій справі здійснювало управління прокуратури, що займається справами Майдану, спільно з ДБР. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

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У чому підозрюють правоохоронця:

За даними слідства, слідчий МВС у січні 2014 року, маючи на меті перешкоджання мирним протестам, без будь-яких доказів порушення затримав на Грушевського протестувальника й підписав повідомлення йому про підозру у вчиненні буцімто масових заворушень.

Крім того, правоохоронець підробив та подав до суду клопотання про обрання щодо завідомо невинної особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке протиправно підтримав суд.

Що інкримінують слідчому:

незаконне перешкоджання мітингам,

службове підроблення завідомо офіційних документів,

перевищення влади чи службових повноважень,

завідомо незаконні затримання чи арешти,

притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

Усі ці інкриміновані статті розслідують з поміткою "за згодою групи осіб. За свої дії, якщо його провину доведуть у суді, правоохоронець може потрапити за ґрати на 10 років.