Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен переконана, що судова реформа в Україні зайшла у глухий кут. Саме тому керівництво країни має терміново розблокувати її проведення.

Аби провести цю реформу, потрібна політична воля президента, наголосила Фельдгузен в інтерв'ю "Європейській правді".

До теми Прогрес є, влада прагне до Європи, – пані посол Німеччини про реформи в Україні

На її думку, зараз Конституційний суд України, Окружний адмінсуд Києва, Верховний суд та Вища рада правосуддя захищають одне одного від реформування.

Так, там дійсно глухий кут. Ви ходите немов по замкненому колу. Але в основі цього зачарованого кола – не тільки вони,

– зауважила Фельдгузен.

Й додала, що Європейський суд з прав людини має принципове розуміння незалежності суддів. Саме тому за його рішеннями Україна відновлює на посаді суддів, яких звільняли через негідні рішення.

"Незалежність суддів важлива. Але я визнаю, що ми інколи робимо висновки, не беручи до уваги ситуацію в країні. На щастя, є також останнє рішення Венеційської комісії, яка на це зважає", – підкреслила пані посол.

Фельдгузен пояснила, як діяти далі

Дипломатка зазначила, що ситуацію треба вирішувати із залученням суддів, громадянського суспільства і, в разі необхідності, міжнародних експертів.

Фельдгузен пояснила: якщо покладатися лише на експертів, реформа може бути ідеально прописана, але без урахування політичних реалій. А тому не буде працювати.

Як побудувати справді незалежний суд в Україні та що для цього потрібно – читайте за посиланням.