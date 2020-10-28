Рішення, які останнім часом ухвалює Окружний адміністративний суд та Конституційний суд, є суперечливими. Цим судова влада в Україні дискредитує свою роботу.

У Комітеті з питань антикорупційної політики будуть ініціювати звернення щодо цього питання. Про це заявила його представниця та депутатка від фракції "Слуга народу" Олена Мошенець в ефірі 24 каналу.

Читайте також Це лише частина системної атаки ОПЗЖ, – Юрчишин про скасування е-декларацій

За її словами, останнім часом представників Верховної Ради та президента у Конституційному суді Ольгу Совгирю та Федора Веніславського не пускали на засідання суду.

Перед представниками зачиняли двері. Цими діями у Конституційному суді порушували усі можливі регламентні норми,

– додала депутатка.

Мошенець зазначила, що рішення КСУ про скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування було не першим, яке ухвалювали "за зачиненими дверима".

Довідка. Під час закритого засідання 27 жовтня 2020 року Конституційний суд визнав недійсною статтю Кримінального кодексу про незаконне декларування. В она передбачала штраф або кримінальну відповідальність чиновників і суддів за неперевірені внесені дані. Детальніше про це – читайте тут.

Яка реакція президента на рішення суду

За словами нардепки, Володимир Зеленський поки намагається бути толерантним до усіх гілок влади. Вона зазначила, що у своїх зверненнях він постійно підкреслює, що судова влада в Україні є незалежною.

"Вона дійсно має бути такою, якщо працюватиме фахово, доброчесно та в інтересах суспільства", – заявила Мошенець.

До теми Плювок в обличчя ЄС, – Шабунін про наслідки від скасування е-декларацій

Як зазначила депутатка, судова влада в Україні дискредитує себе такими рішеннями, тому й не дивно, що суспільство ставиться до неї з недовірою.