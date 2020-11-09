У Кабінеті міністрів хочуть призначати судово-психіатричну експертизу примусово, тобто без згоди особи. Це запропонували робити лише в адміністративних справах.

Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді. Про це свідчать дані на офіційному сайті ВРУ.

Зверніть увагу Рада схвалила штрафи за неносіння масок

Що відомо

У проєкті закону прописали чітку процедуру, коли призначатимуть судово-психіатричну експертизу. Її робитимуть, якщо зберуть відповідну кількість даних.

Наприклад, якщо буде відомо, що особу, яку притягують до адмінвідповідальності, могла перебувати неосудною. Тоді відповідний орган чи посадова особа зможе призначати судово-психіатричну експертизу за згодою або клопотанням порушника або його законного представника.

Як це працюватиме

Якщо ж ця особа не дасть згоди, то протокол про правопорушення і всі матеріали справи надійдуть до суду. Це потрібно зробити не пізніше, ніж за 24 години. Тоді рішення приймуть невідкладно.

Якщо потрібно, суд може призначити судово-психіатричну експертизу особі, яку притягують до адміністративної відповідальності без її згоди,

– мовиться у пояснювальній записці.

Також у законопроєкті пропонують дозволити проводити експертизу у тому місці, де перебуває порушник.

Довідка. Судово-психіатрична експертиза – це науково-практичне дослідження. Його здійснюють за постановою уповноважених органів або за ухвалою суду судово-психіатричним експертом. Роблять це, щоб отримати відповіді на питання, які виникають під час провадження адміністративних, кримінальних та цивільних справ щодо психічного стану особи.