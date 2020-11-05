Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт, який надає Вищій раді правосуддя ще більше повноважень. Цим президент фактично віддає добір усіх суддів у руки Павла Вовка.

Для того, щоб отримати контроль за добором суддів, достатньо лише впливати на Офіс Президента. Про це повідомив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков в ефірі 24 каналу.

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За словами Жернакова, має бути сформована нова Вища кваліфікаційна комісія суддів. Це орган, який вже більше ніж рік не працює. Експерт зазначив, що причиною стало прийняття "недолугого" закону, який розпустив його та віддав надто багато повноважень Вищій раді правосуддя.

Довідка. Верховна Рада 5 листопада 2020 року відправила на повторне перше читання законопроєкт №3711 авторства Володимира Зеленського про судову реформу. Детальніше про це – читайте тут.

На думку Жернакова, вона заблокувала процес створення нової Вищої кваліфікаційної комісії. Він заявив, що тепер Зеленський вносить законопроєкт, яким віддає ще більше повноважень Вищій раді правосуддя за контролем над процесом.

Якщо послухати "плівки Вовка", у яких він командує Вищою радою правосуддя, то зрозуміло, що це все одна компанія й одна суддівська мафія,

– підкреслив Жернаков.

Що змінить законопроєкт

Як зазначив експерт, Вищій раді правосуддя, яка абсолютно себе дискредитувала, дадуть можливість впливати на процес. За його словами, якщо Верховна Рада або іноземні експерти не делегуватимуть своїх представників до конкурсної комісії, то це має зробити уповноважена особа з прав людини.

"Враховуючи те, як проходять наші "судові реформи", шансів на те, що міжнародна спільнота буде брати участь в цьому процесі майже немає", – додав Жернаков.

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За його словами, є висока ймовірність того, що Вовк буде контролювати усю комісію зі створення ВККС. Саме вона й обиратиме багато суддів, бо наразі в судовій системі є значна кількість вакансій.

Зверніть увагу! НАБУ 3 листопада 2020 року оголосило в розшук голову ОАСК Павла Вовка. Слідчі підозрюють його у зловживанні впливом та створенні злочинної організації. Детальніше про це – читайте тут.

Жернаков додав, якщо тепер не зупинити законопроєкт, то в Україні й решта судової системи буде підконтрольна Вовку.

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