На сайті міської ради Сум опублікують список місцевих підприємств, які не дотримуються карантинних обмежень. Роблять це з метою профілактики, а також щоб порушення не повторювалися і надалі.

Таке рішення прийняв мер міста Олександр Лисенко. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Сумської міської ради.

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За його словами, треба відстоювати інтереси сумських підприємств перед Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тому влада міста має взяти на себе повну відповідальність дії підприємств.

Розуміємо, що людям потрібно працювати. Та водночас просимо відповідного. Якщо дотримань обмежень немає, то список правопорушників буде оприлюднено на офіційному сайті міської ради,

– підкреслив Лисенко.

Зміна гасел

Міський голова також доручив змінити інформаційні сповіщення у салонах міського пасажирського транспорту. Він пропонує, що це має бути гасло: "Знімеш маску — вийдеш з салону".

Перевірки у Сумах

Крім цього, минулого тижня в Сумах провели 230 перевірок у:

кафе,

аптеках,

магазинах,

закладах побутового обслуговування населення тощо.

Загалом склали 7 актів перевірок та 39 протоколів.



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