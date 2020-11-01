У Сумах 31 жовтня у салоні тролейбуса стався конфлікт між пасажиром та водієм. Все тому, що перший захотів раптово вийти, а водій на його вимогу зупинитися не в призначеному місці, не відреагував.

Деталі інциденту у Сумах

Конфлікт між пасажиром та водієм виник після обіду в салоні тролейбуса №60, який курсував за маршрутом "Шпиталь – 12 мікрорайон". Про це повідомили у КП СМР "Електроавтотранс".

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Пасажир раптово захотів покинути салон. Почувши відмову, він розлютився та почав з'ясовувати стосунки з водієм за допомогою стусанів, завдавши йому кілька ударів пакетом, в якому, ймовірно, була скляна пляшка,

– розповіли у "Електроавтотранс".

У конфлікт втрутилися інші пасажири. Саме вони викликали правоохоронців.

У якому стані водій

Водія тролейбуса забрали у лікарню та надали йому першу допомогу. За попередньою інформацією, йому наклали кілька хірургічних швів на брову.

Обидвох учасників інциденту відвезли до міського відділку поліції: водія – написати заяву на нападника, а останнього – пояснювати, що саме спричинило агресію.



У Сумах пасажир напав на водія тролейбуса / Фото 0542.ua