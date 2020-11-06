Про постійні сексуальні знущання банди підлітків над маленьким хлопчиком копам було відомо ще у лютому. Кримінальну справу щодо зґвалтувань поліцейські відкрили у серпні.

З того часу правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні злочину лише одному з членів малолітньої банди. Хоча у матеріалах справи фігурують 7 осіб, повідомляє Obozrevatel.

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Жителі мікрорайону "Добровільний", де діяло угрупування підлітків, стверджують, що поліція намагається зливати справу.

Кваліфікували тільки після протестів

Не зважаючи на постійні скарги місцевих мешканці, правоохоронці ігнорували факти злочинів, які скоювали підлітки. Більше того, навіть коли про діяльність школярів написали журналісти, поліцейські не квапилися. Кримінальну справу щодо знущання над маленьким хлопчиком кваліфікували як злочин лише після перекриття залізниці обуреними людьми.

Що відомо про діяльність угрупування підлітків у Сумах

Компанія, до якої входили фігуранти кримінальної справи – 14-річний Артем П., та менші за нього Артем Р. і Вадим Л. – разом із ще принаймні чотирьма хлопцями займалася нападами на людей.

Крім того, вони постійно знущалися над маленьким хлопчиськом. Ці злочини вони знімали на відео та розсилали знайомим. Протягом пів року вони змушували дитину їсти собачі екскременти, сідати на ручку парасольки та на пляшку.

Можуть навіть не покарати

Наразі всі шість членів угрупування наче нічого й не сталося продовжують навчатись у тій самій школі, що й до цього. Лише єдиного підозрюваного перевели на дистанційні зайняття.

Окрім 14-річного Артема П., всі інші фігуранти справи є непідсудними за віком. Навіть якщо суд визнає їх винними, їм не загрожує жорстке покарання. Але для засудження бодай когось з ґвалтівників копи мають закінчити розслідування.

До того ж, як виявилося, мати одного з підбурювачів до зґвалтувань дитини працює в судово-медичній експертизі. Його ж батько – ексспівробітник правоохоронних органів. І це теж ніяк не пришвидшує роботу поліцейських.