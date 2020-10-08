У Сумах посилюють карантин: що зміниться
Посилити карантин вирішили у Сумах. У місті введуть 100-відсотковий масковий режим. Крім того, діятимуть обмеження на проведення масових заходів.
Відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це у фейсбуці повідомив мер Сум Олександр Лисенко.
Читайте також У Сумах п’яна пасажирка побила кондукторку через прохання одягнути маску
За його словами, після обіду 8 жовтня відбудеться також засідання виконкому.
Що може змінитися у Сумах:
- діятиме 100-відсотковий обов'язковий масковий режим;
- буде обмеження на проведення масових заходів;
- збільшать кількість груп, які перевірятимуть роботу закладів харчування і відпочинку всіх форм власності й транспорт. Таких контрольних груп стане у 10 разів більше – 30;
- якщо заклали системно (тричі поспіль) порушуватимуть карантин – їм загрожуватиме закриття.
Усі ці обмеження міська комісія ТЕБ і НС рекомендує схвалити виконкому.
Крім того, комісія вважає за необхідне провести протягом трьох днів, починаючи з 12 жовтня, дезінфекцію місць загального користування у житлових будинках. Такі ж заходи рекомендують провести і на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування.
Зверніть увагу Вперше понад 5 тисяч хворих на COVID-19 в Україні