Міністерство охорони здоров'я проаналізувало епідеміологічну ситуацію у різних регіонах Україні. Згідно з новими показниками захворюваності на COVID-19, до червоної карантинної зони потрапили Суми та Канів.

Тепер у Сумах та Каневі посилять карантинні обмеження для кращої протидії COVID-19. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у своєму телеграм-каналі. Важливо В Україні запрацювали оновлені карантинні зони: які регіони тепер у червоному списку Що зміниться у Сумах та Каневі Заклади освіти тимчасово закриють. Це ж стосується і розважальних закладів та соціальних установ.

Винятком є заклади торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

Приміський, міжміський, внутрішньообласний та міжобласний транспорт не братиме пасажирів у регіоні.

Водночас дозволять роботу закладам, що екстрено надають соцпослуги. Працюватимуть центри обліку безхатьків, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Яка ситуація з COVID-19 у Сумах: головне У Сумах стрімко зростає кількість хворих , а місць у лікарнях бракує. Через це у місті вже запровадили постійний масковий режим.

, а місць у лікарнях бракує. Через це у місті вже запровадили постійний масковий режим. Загалом в області коронавірус підхопили 6 404 людини, з них 202 – за останню добу. На щастя, 2 232 хворих одужали. Натомість 89 життів забрала недуга.

Зони карантину / Інфографіка 24 каналу