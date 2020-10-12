Суми та Канів опинилися у червоній зоні: які обмеження почнуть діяти
Міністерство охорони здоров'я проаналізувало епідеміологічну ситуацію у різних регіонах Україні. Згідно з новими показниками захворюваності на COVID-19, до червоної карантинної зони потрапили Суми та Канів.
Тепер у Сумах та Каневі посилять карантинні обмеження для кращої протидії COVID-19. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у своєму телеграм-каналі.
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Що зміниться у Сумах та Каневі
- Заклади освіти тимчасово закриють. Це ж стосується і розважальних закладів та соціальних установ.
- Винятком є заклади торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення.
- Приміський, міжміський, внутрішньообласний та міжобласний транспорт не братиме пасажирів у регіоні.
- Водночас дозволять роботу закладам, що екстрено надають соцпослуги. Працюватимуть центри обліку безхатьків, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги.
Яка ситуація з COVID-19 у Сумах: головне
- У Сумах стрімко зростає кількість хворих, а місць у лікарнях бракує. Через це у місті вже запровадили постійний масковий режим.
- Загалом в області коронавірус підхопили 6 404 людини, з них 202 – за останню добу. На щастя, 2 232 хворих одужали. Натомість 89 життів забрала недуга.