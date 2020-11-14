Міський виконком Сум звернувся до Кабміну з пропозицією внести зміни до постанови про карантин вихідного дня. Там пропонують перенести відповідні обмеження на понеділок та вівторок.

Наразі це – єдиний дієвий крок, який дозволить підтримати сумських підприємців. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко.

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Він наголосив, що ці зміни пропонують на підставі звернення самих підприємців. Лисенко аргументував можливість перенести локдаун тим, що Суми перебувають в помаранчевій зоні карантину.

"Розуміємо, що уряд має на меті зниження рівня захворюваності серед населення, у зв’язку з чим і визначає короткий період локдауну на суботу та неділю, тобто на вихідні дні", – зазначив Лисенко.

Практично того ж результату можна досягти, якщо визначити вихідними інші дні тижня, а не суботу чи неділю. Це створило б більш прийнятні та гнучкі умови для малого та середнього бізнесу,

– пояснив він.

У понеділок, 16 листопада, відбудеться селекторна нарада під головуванням прем'єр-міністра, де сумчани озвучать свою позицію.

Карантин вихідного дня в Україні: що відомо

В Україні 14 листопада розпочався карантин вихідного дня. Зачинені торговельні центри, будівельні гіпермаркети і ринки. Не працюють і заклади харчування, лише приймають замовлення з собою.

До тих ресторанів, які наважилися працювати, у Києві навідалася поліція. Через це їм загрожує штраф.

Водночас по-різному реагує бізнес в тих містах, де міська влада не погодилася йти на обмежувальні заходи в суботу та неділю.

Так у Львові частина ресторанів не відчинила двері для відвідувачів, інша – працює в звичному режимі.

У Харкові відмовилися зачиняти ринок. Працюють і продуктові, і ряди з одягом.

А у Чернівцях сотні працівників ринку на знак протесту проти карантину заблокували дорогу, мітингували і у Рівному.



Нові умови карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу