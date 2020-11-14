Суми хочуть перенести карантин вихідного дня на понеділок і вівторок
Міський виконком Сум звернувся до Кабміну з пропозицією внести зміни до постанови про карантин вихідного дня. Там пропонують перенести відповідні обмеження на понеділок та вівторок.
Наразі це – єдиний дієвий крок, який дозволить підтримати сумських підприємців. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко.
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Він наголосив, що ці зміни пропонують на підставі звернення самих підприємців. Лисенко аргументував можливість перенести локдаун тим, що Суми перебувають в помаранчевій зоні карантину.
"Розуміємо, що уряд має на меті зниження рівня захворюваності серед населення, у зв’язку з чим і визначає короткий період локдауну на суботу та неділю, тобто на вихідні дні", – зазначив Лисенко.
Практично того ж результату можна досягти, якщо визначити вихідними інші дні тижня, а не суботу чи неділю. Це створило б більш прийнятні та гнучкі умови для малого та середнього бізнесу,
– пояснив він.
У понеділок, 16 листопада, відбудеться селекторна нарада під головуванням прем'єр-міністра, де сумчани озвучать свою позицію.
Карантин вихідного дня в Україні: що відомо
- В Україні 14 листопада розпочався карантин вихідного дня. Зачинені торговельні центри, будівельні гіпермаркети і ринки. Не працюють і заклади харчування, лише приймають замовлення з собою.
- До тих ресторанів, які наважилися працювати, у Києві навідалася поліція. Через це їм загрожує штраф.
- Водночас по-різному реагує бізнес в тих містах, де міська влада не погодилася йти на обмежувальні заходи в суботу та неділю.
- Так у Львові частина ресторанів не відчинила двері для відвідувачів, інша – працює в звичному режимі.
- У Харкові відмовилися зачиняти ринок. Працюють і продуктові, і ряди з одягом.
- А у Чернівцях сотні працівників ринку на знак протесту проти карантину заблокували дорогу, мітингували і у Рівному.
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