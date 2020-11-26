Фінансову допомогу підприємцям виплачуватимуть лише за умови посилення карантинних заходів. Визначені для цього суми не є катастрофічно високими для держави.

Наразі локдаун є лише запасним сценарієм на випадок погіршення ситуації з захворюваністю на COVID-19. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан в ефірі 24 каналу.

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За його словами, наразі відбувається комунікація між державою та бізнесом. Мокан зазначив, що потенціал для підтримки ініціативи щодо виплат є.

Ще можуть бути якісь корективи чи правки, але ці законопроєкти президент має внести, як невідкладні,

– розповів він.

На думку представника Кабміну, найближчим часом парламент розгляне та підтримає пропозицію щодо виплат.

Довідка. Понад 1 мільйон українців, які перестали працювати на час карантину, отримають фінансову допомогу. Зокрема, по 8 тисяч гривень виплатять тим ФОПам або працівникам, роботодавець яких має одну визначених категорій.

Мокан розповів, що перед розробкою інструментів для допомоги підприємцям, фахівці аналізували, чи зможе держава це забезпечити. За його словами, визначені суми не є високими для держави.

"Профільні міністерства запевняють, що в разі введення повного локдауну, ці інструменти запустять і держава профінансує виплати в анонсованих обсягах", – повідомив Мокан.

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Водночас представник Кабміну заявив, що не варто пов'язувати кінець бюджетного року з виплатами. Якщо локдаун введуть наприкінці грудня 2020 року або на початку січня 2021 року, то виплачувати кошти будуть вже з нового бюджету.

Мокан зазначив, що саме тому тепер треба ухвалити якісний проєкт бюджету на 2021 рік.

Зверніть увагу! Мінфін 26 листопада 2020 року успішно закінчив переговори з МВФ щодо бюджету на 2021 рік. Це було однією з важливих умов для отримання чергового траншу. Детальніше про це – читайте тут.

Також Мокан додав, що наразі в Україні вже працює низка програм для підтримки бізнесу в умовах пандемії COVID-19. Зокрема, мовиться про виплати для дітей ФОПів, а також про програму щодо збереження робочих місць.