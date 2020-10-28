В Сумській області 28 жовтня сталась жахлива трагедія – в аварії на дорозі загинули люди. 20-річний водій автомобіля Audi не впорався з керуванням і в'їхав у відбійник.

В Audi їхали п'ять пасажирів – четверо з них, на жаль, загинули на місці від отриманих травм. Одна жінка перебуває в лікарні. Про ДТП повідомляє поліція Сумської області.

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Подія сталася вночі між селами Собичеве та Макове Шосткинського району. Що конкретно стало причиною аварії наразі невідомо.

Поліція наразі з'ясовує всі обставини ДТП – розглядають питання відкриття кримінального провадження.

ДТП в Сумській області / Фото Нацполіції

ДТП в Сумській області / Фото Нацполіції

У МВС порахували кількість загиблих у ДТП за весь час незалежності України – 174 095 осіб, а постраждали – понад 1 мільйон 264 тисяч. Ця цифра зіставна з населенням Житомирської області.