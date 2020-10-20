В Охтирці 16 жовтня затримали військовослужбовця за підозрою у вбивстві. Слідство припускає, що мотивом злочину стали гроші. У підозрюваного знайшли дві тисячі сто доларів, які належали жертві.

Про зникнення 31-річного мешканця Охтирки повідомили родичі. У будинку, де він жив, були знайдені сліди крові, також був відсутній його автомобіль. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Під час розслідування було встановлено, що до справи може бути причетний військовослужбовець. Його затримали 16 жовтня на вкраденому автомобілі.

Пізніше виявили й тіло зниклого – його закопали в лісосмузі на глибині близько одного метра. Чоловік помер від чисельних ушкоджень голови, шиї та спини. Тобто його забили на смерть.

Слідчі припускають, що вбивця знав, що чоловік зберігав вдома готівку, оскільки продав нещодавно автомобіль.

У затриманого військовослужбовця знайшли гроші – 2 100 доларів (це приблизно 59 500 гривень в еквіваленті), які належали вбитому.

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Злочин і кара

Нині нацгвардійця затримано й суд арештував його на два місяці без права внесення застави.

Якщо суд встановить вину нацгвардійця, його позбавлять волі мінімум на десять-п’ятнадцять років або ж він отримає довічне ув’язнення.