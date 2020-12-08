Оперативники СБУ Сумської області разом із бійцями "Альфи" попередили кілька розбійних нападів, які хотіли здійснити місцеві мешканці. Вони, за даними слідства, входили до злочинного угрупування, яке тероризувало мешканців регіону.

Зловмисники займалися розбійними нападами, а серед їх майбутніх цілей був керівник однієї з ОТГ, повідомили у пресслужбі СБУ. До угрупування входили 3 мешканців Конотопського району.

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Жертвами зловмисників мав стати не тільки політик, але й власник місцевої фірми.

Затримали без стрілянини



Зловмисників спіймали на гарячому під час розподілу грошей / Фото пресслужби СБУ

Оскільки працівники спецслужби знали про плани нападників, самих злочинів не сталося. Оперативники задокументували підготовку чоловіків до правопорушень та затримали всіх фігурантів справи заздалегідь. Втім, судячи з усього, місцевий підприємець все ж постраждав від діяльності зловмисників, але не фізично.

У СБУ стверджують, що накрили угрупування бійці "Альфи" під час розподілу грошей.

Добре озброєні



Члени угрупування були готові до опору / Фото пресслужби СБУ

Під час обшуків у квартирах затриманих правоохоронці вилучили вогнепальну зброю, боєприпаси та інші речі, які доказують причетність фігурантів до незаконної діяльності. На "справи" зловмисники йшли добре підготовленими.

Незабаром всім затриманим повідомлять про підозру у незаконному володінні зброєю, а також у скоєнні розбійних нападів групою осіб за попередньою змовою.

Незабаром фігурантам справи обиратимуть запобіжний захід.