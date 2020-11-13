Старенький "УАЗ", завантажений 275 кілограмами червоної ікри горбуші, не зміг перетнути кордон між Росією та Україною не поміченим бійцями ДПСУ. 13 листопада на території Сумської області правоохоронці попередили контрабанду делікатесного товару.

Про досить епічне затримання вантажу розповіли у пресслужбі ДПСУ. Намагався перевезти "УАЗ" невідомий чоловік, який втік на територію РФ.

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Інцидент стався біля села Порозок Великописарівського району на Сумщині.

Що відомо про спробу прориву вантажівки з контрабандою з Росії до України

Про спробу незаконного перевезення товарів бійцям ДПСУ повідомили працівники Служби безпеки. Вночі прикордонники помітили автомобіль без номерів, який заїхав на територію України.

Побачивши, що до нього біжать правоохоронці, водій "УАЗу" почав маневрувати та намагався втекти. Втім, машина російського автопрому швидко застрягла на бездоріжжі. Тоді зловмисник вибіг з кабіни та втік назад.



Про спробу перевезення контрабанди дізналися співробітники СБУ / Фото пресслужби ДПСУ

1 мільйон гривень

Всередині вантажівки військовослужбовці знайшли 11 контейнерів із червоною ікрою. Ринкову вартість товару, який намагалися ввезти контрабандою, оцінюють у чималу суму в 1 мільйон.



У контейнерах знайшли 275 кілограмів ікри горбуші / Фото пресслужби ДПСУ

Вантаж вилучили. Його передадуть працівникам фіскальної служби.

Правоохоронці намагаються з'ясувати всіх осіб, які причетні до цього злочину.

Дивіться відео затримання вантажівки з контрабандною ікрою на Сумщині: