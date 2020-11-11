Мешканку одного з сіл Середино-Будського району Сумської області підозрюють у вчиненні жахливого вбивства власної дитини, яку вона народила у вуличному туалеті.

Подробиці вбивства новонародженої дитини повідомили у поліції Сумської області. Як стверджують слідчі, породілля до останнього приховувала свою вагітність.

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Народила дитину вона, за даними правоохоронців, у вуличному туалеті.

Що відомо про вбивство немовляти на Сумщині

Сама подія сталася на початку вересня 2020, але дізналися про неї поліцейські лише нещодавно від місцевих жителів. Під час перевірки копи з'ясували, що підозрювана фактично вбила дитину.

У день пологів жінці стало погано та захотілось до туалету. Саме там вона народила, але залишила немовля у вигрібній ямі.

Наступного дня вона попросила про допомогу свого знайомого, який дістав тіло дитини з нечистот та поховав його разом із жінкою біля її будинку.



Могилу дитини знайшли біля дому жінки / Фото поліції Сумської області

Рештки дитини поліцейські знайшли та відправили на експертизу.



Поховати дитину підозрюваній допоміг її знайомий / Фото поліції Сумської області

Перша дитина

Копи кажуть, що підозрювана в умисному вбивстві дитини зловживає спиртними напоями. Вона не знає, хто є батьком дитини, яка їй не потрібна. Саме через це жінка нібито й залишила немовля напризволяще. Без шансів вижити.



Жінка веде антисоціальний спосіб життя / Фото поліції Сумської області

Якщо її провину доведуть у суді, жінці загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.