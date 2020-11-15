Сумщину посеред листопада засипало снігом: вражаючі фото та відео
У Сумській областях в місті Шостка 14 листопада почалося сильне похолодання. Через це регіон вже засипало снігом.
Вночі температура повітря в Шостці опускалася до –1 градуса. Фото та відео засніженого міста опублікували очевидці в інстаграмі, повідомляє 24 канал.
До слова Прогноз погоди на 15 листопада: Україну вкриють хмари, подекуди – дощ
Станом на 15 листопада температура повітря в регіоні тримається позначки 1 – 2 градуси тепла.
Харків
Також перший сніг випав і у Харкові. Місцеві жителів активно діляться світлинами у соцмережах та вітають одне одного з цим.
Якою буде зима 2020 – 2021
Кліматологи повідомляли, що зима 2020 – 2021 для українців буде аномально теплою та безсніжною.Окрім цього, в цей період збережеться посушлива погода. В середньому температура повітря буде вищою на 2 градуси, ніж у 2019 році.
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