У Сумській областях в місті Шостка 14 листопада почалося сильне похолодання. Через це регіон вже засипало снігом.

Вночі температура повітря в Шостці опускалася до –1 градуса. Фото та відео засніженого міста опублікували очевидці в інстаграмі, повідомляє 24 канал.

До слова Прогноз погоди на 15 листопада: Україну вкриють хмари, подекуди – дощ

Станом на 15 листопада температура повітря в регіоні тримається позначки 1 – 2 градуси тепла.

Харків

Також перший сніг випав і у Харкові. Місцеві жителів активно діляться світлинами у соцмережах та вітають одне одного з цим.

Якою буде зима 2020 – 2021

Кліматологи повідомляли, що зима 2020 – 2021 для українців буде аномально теплою та безсніжною.Окрім цього, в цей період збережеться посушлива погода. В середньому температура повітря буде вищою на 2 градуси, ніж у 2019 році.