У Білорусі скасували провладний недільний "супермітинг". На нього в Мінськ планували звозити людей з усієї країни. Офіційно захід скасували через епідеміологічну ситуацію. Однак незалежні ЗМІ пишуть про бойкот у регіонах.

Чому мітингу не буде: що каже влада та опозиція

Масштабного провладного мітингу в Мінську 25 жовтня не буде, пише "Радіо Свобода".

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Офіційно основною причиною називають складну епідеміологічну ситуацію в країні. Мовляв, влада боїться різкого зростання захворюваності.

Крім того, у телеграм-каналі Лукашенка з'явилося повідомлення, що самопроголошений президент "не є прихильником проведення в Мінську масштабного мітингу" в нинішніх умовах.

Натомість незалежні ЗМІ пишуть, що причина у тому, що люди в регіонах відмовляються їхати на проурядовий мітинг. Тому зібрати необхідну кількість мітингувальників не вдається.

Цікаво, що у Лукашенка своя версія численності охочих підтримати його режим. Політик стверджує, що на мітинг з усієї країни "висловили бажання прибути приблизно 250 – 300 тисяч людей".

Що відомо про "супермітинг" за Лукашенка

Планувалося, що він пройде біля стели на проспекті Переможців, а потім відбудеться марш на площу Незалежності. Там, ймовірно, мав виступити Лукашенко.

Робітники, які повинні були монтувати сцену, сказали, що в суботу та неділю у них вихідні. Також демонтували сцену й біля стели.

Зверніть увагу! 25 жовтня також спливає термін дії ультиматуму, який опозиціонерка Світлана Тихановська оголосила Лукашенку. Вона дала самопроголошеному президенту час, аби виконати умови протестувальників. Якщо цього не станеться – вся Білорусь вийде на вулиці вже з народним ультиматумом. Більше про ситуацію в Білорусі за посиланням.