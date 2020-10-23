"Супермітинг" за Лукашенка в Мінську довелося скасувати: регіони бойкотували
У Білорусі скасували провладний недільний "супермітинг". На нього в Мінськ планували звозити людей з усієї країни. Офіційно захід скасували через епідеміологічну ситуацію. Однак незалежні ЗМІ пишуть про бойкот у регіонах.
Чому мітингу не буде: що каже влада та опозиція
Масштабного провладного мітингу в Мінську 25 жовтня не буде, пише "Радіо Свобода".
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Офіційно основною причиною називають складну епідеміологічну ситуацію в країні. Мовляв, влада боїться різкого зростання захворюваності.
Крім того, у телеграм-каналі Лукашенка з'явилося повідомлення, що самопроголошений президент "не є прихильником проведення в Мінську масштабного мітингу" в нинішніх умовах.
Натомість незалежні ЗМІ пишуть, що причина у тому, що люди в регіонах відмовляються їхати на проурядовий мітинг. Тому зібрати необхідну кількість мітингувальників не вдається.
Цікаво, що у Лукашенка своя версія численності охочих підтримати його режим. Політик стверджує, що на мітинг з усієї країни "висловили бажання прибути приблизно 250 – 300 тисяч людей".
Що відомо про "супермітинг" за Лукашенка
- Планувалося, що він пройде біля стели на проспекті Переможців, а потім відбудеться марш на площу Незалежності. Там, ймовірно, мав виступити Лукашенко.
- Робітники, які повинні були монтувати сцену, сказали, що в суботу та неділю у них вихідні. Також демонтували сцену й біля стели.