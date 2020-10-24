Я точно не експерт з онлайн-курсів. Хоча раптом вам треба пораду, як зареєструватися на штук десять, а потім мати гнітюче відчуття провини за те, що нічого не встигаєш – велкам.

Пройти онлайн-навчання до кінця реально

Та цього разу чомусь сталося інакше. Цей курс з соціальної психології в мене далеко не перший, але тільки на ньому мене чомусь перемикнуло. Чи то я пробила дно, чи то сягнула вершин, але здається нарешті зрозуміла, якими кроками варто проходити курси, аби дійти до кінця. І якщо в історії вашого браузера теж купа скелетів незакінчених спроб – велкам 2

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1. Обирати тільки один курс.

Не десять, не п'ять та навіть не два. Іншими словами – навчитися казати "ні" самій собі. Цікавого контенту довкола море, в ньому легко потонути, навіть якщо вмієш плавати, бо загребти хочеться все й відразу. На додаток, я часто підписуюся на таку кількість всього, що сама просто не залишаю собі шансів виплисти фізично – лише 24 нещасні години у добі. Хай це буде щось одне, але те, від чого я отримаю задоволення та користь. Все інше від мене все одно нікуди не втече, зроблю пізніше. Як обрати? Є старий як світ лайфак – запитати себе, яким був ви вибір, якщо курс був би платний.

2. Поки слухаю та дивлюся лекції, чути їх та бачити.

Це означає не робити нічого паралельно. В сенсі? В прямому. Онлайн-курс – це не плейлист з відео в ютубі. І проходжу я його не для того, щоб просто якось себе зайняти. Я хочу чомусь навчитися, тому і витрачаю свій час на це. Якщо я дійсно хочу щось запам‘ятати, то моя увага має бути присвячена цьому. Це як вислухати друга, який розповідає про свою проблему – якщо відволікатися, то вважай тебе немає поряд.

3. Сприймати дедлайни, як допомогу, а не обмеження.

Кожен, хто хоч раз в житті робив великий проєкт, знає: єдиний реальний шлях дійти до кінця – це просуватися поступово. Так от проміжні дедлайни курсу – це якраз ті малі соломинки, що існують лише для того, аби можна було втриматися. А хто я така, щоб вороже сприймати рятівне коло?

4. Те, що я в піжамі – мій привілей, а не індульгенція.

Не важливо онлайн чи офлайн – навчання воно ж таке саме. Якщо я валяюся в ліжку та заливаюся чаєм, поки якийсь американський професор читає мені лекцію – це супер-пупер можливість ХХІ століття, а не привід розслаблятися. По суті, мені дають приватний урок тоді й так, як мені зручно. Це я сама так обрала, тому варто мати хоч трохи поваги до себе та свого вибору.

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5. Не забувати веселитися.

Бо емоції допомагають запам'ятовувати, бо позитивна мотивація допомагає вчитися, бо я роблю це для себе, бо так як мінімум набагато цікавіше. Зрештою, я сиджу в піжамі на ліжку і попиваю чай, поки американський професор щось там мені розповідає. Чому тут не радіти взагалі?

Авторка: Марія Фронощук, співзасновниця і директор Platfor.ma