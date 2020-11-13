План України щодо Донбасу – спільний документ на основі попередніх планів, які розглядають у Мінську. А розробила його Україна, оскільки Росія постійно акцентує на мінських домовленостях, точніше лише на одному їхньому пункті.

У ТКГ є кілька планів щодо Донбасу, зокрема мінські угоди

Як зауважив голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук, у Мінську розглядають не тільки український план щодо Донбасу. Також тут є план Росії, напрацювання Києва на окупованих територіях, дорожні карти нормандського формату та політичних радників "нормандської четвірки". Про це Кравчук розповів у коментарі ТСН.

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Тобто, за всі ці роки напрацьовано дуже багато різних документів, спрямованих на одну мету – врегулювання військової ситуації на Донбасі. І були такі документи, які нам запам'яталися,

– зазначив голова української делегації в ТКГ.

Як приклад одного з таких документів він навів мінські домовленості, підписані 12 лютого 2015 року.

"Цей документ підписали за президентства Петра Порошенка, і одне положення дуже всім запам'яталося – порядок дій на непідконтрольній Україні території. А саме, що спочатку вибори, а потім контроль над кордоном і встановлення української влади", – нагадав політик.

За його словами, це питання, як було записано п'ять років тому, так і залишається головним гальмом для будь-якого руху вперед.

"Російська сторона, щойно відбуваються якісь спроби пошуку можливих форм дій, які б сприяли точному вирішенню будь-яких питань, одразу нагадує нам, що ми маємо керуватися мінськими домовленостями", – підкреслив Кравчук.Отже, продовжує він, тут постає головне запитання, адже є не одна така угода, а їх – багато. Натомість Росія бере тільки одну, яка розглянула та загалом схвалила Рада безпеки ООН.

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Чому Україна вирішила розробити "План дій щодо Донбасу"

Також Кравчук повідомив, як Україна змушеною була діяти через вищезазначені кроки Кремля. І наслідком всього цьго власне і став план щодо Донбасу.

Попросили політичну підгрупу в межах ТКГ зробити єдиний план з усіх цих планів (в одному випадку це називається дорожньою картою, в іншому — план, назва не має принципового значення). Цей єдиний спільний план ми будемо розглядати на засіданні ТКГ і ухвалювати рішення. Такий фінал,

– пояснив очільник делегації України в Мінську.

Коли реалізують план України щодо Донбасу, Кравчук відповісти не зміг. Адже слід зробити дуже великий обсяг роботи, який включає не лише припинення військових дій, а і:

роззброєння,

демілітаризацію,

проведення виборів,

формування на окупованому Донбасі української виконавчої та інших гілок влади.

"Це величезний комплекс безпекових, політичних, економічних, соціальних і духовних заходів", – констатував Кравчук.

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Очільник української делегації у ТКГ в Мінську Леонід Кравчук виступив з ініціативою – встановити мир на Донбасі та вже навесні 2021 року провести вибори на окупованих територіях . Мовляв, для досягнення такої амбітної мети Україна вже розробила дорожню карту.

. Мовляв, для досягнення такої амбітної мети Україна вже розробила дорожню карту. "План дій щодо Донбасу" пропонує припинити збройний конфлікт і провести повну демілітаризацію окупованих територій. Після цього Україна візьме під контроль кордон та відновить нормальну життєдіяльність.

Аби цього досягти, українська сторона вимагає вже до 15 грудня 2020 року здійснити обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" , а також збільшити до 1,5 тисячі кількість представників моніторингової місії ОБСЄ на окупованих територіях.

, а також на окупованих територіях. Згідно з українським планом, якщо вдасться досягти попередніх пунктів, не пізніше ніж 31 березня 2021 року на території ОРДЛО можуть провести місцеві вибори відповідно до Конституції та законів України . Для цього ВР має ухвалити закон про особливості проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі.

. Для цього ВР має ухвалити закон про особливості проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі. Щодо решти ініціатив, то в документі також мовиться про Вільну економічну зону на Донбасі в межах реалізації особливого порядку місцевого самоврядування. Це потрібно задля відновлення економіки. Вона повинна діяти десь орієнтовно до 2050 року.

Крім того, Україна хоче, аби наступна зустріч лідерів нормандського формату відбулася до кінця 2020 року та щоб Кремль скасував укази та закони щодо спрощеного порядку надання жителям окупованих територій паспортів РФ.



5 кроків плану України щодо Донбасу / Інфографіка 24 каналу