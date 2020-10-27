Серйозний конфлікт спалахнув ввечері 27 жовтян в Одесі на відомому ринку "7 кілометр". Представники турецької громади заблокували оперативників СБУ і бійців спецназу "Альфа", які намагалися вивезти товар, що належав їхньому співвітчизнику.

Справа мало не дійшла до стрілянини та жертв. Про це повідомляє місцеве видання "Думська" з місця конфлікту.

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Сутички в Одесі на "7 кілометрі": яка ситуація станом на 22:30

Правоохоронці проводили конфіскацію товарів в межах кримінального провадження, відкритого за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Вони діяли на підставі ухвали Шевченківського районного суду Києва.

Очевидці події розповіли, що підприємець, у якого хотіли забрати тканини, збирався вчинити акт самоспалення – облився бензином. На щастя, люди не допустили цього. Після спроби самоспалення чоловікові стало погано. Підприємця забрала швидка.

На щастя, люди не допустили цього. Після спроби самоспалення чоловікові стало погано. Підприємця забрала швидка. Згодом до місця конфлікту під'їхали члени турецької громади, вони були налаштовані агресивно і кидалися на спецназівців, які ледь не відкрили вогонь по них. Коли приїхали журналісти і громадські працівники, ситуація дещо стабілізувалася. Однак, згодом знову загострилась.

На місці перебувають не лише турки, а й інші підприємці. Вони обурені діями силовиків.

Сутички з "Альфою"

Згодом спецназівці з "Альфи" все ж прорвали оточення і вивезли товар. При цьому постраждало кілька людей. Трьох осіб затримали.

Очевидці розповідають, що в якийсь момент співробітники спецслужб заявили, що згодні виконати вимоги і почали вивантажувати товар. Коли ж опоненти розслабилися, вони заскочили в машини, а спецназівці виштовхали вбік машини, якими були заблоковані ворота. За даними ЗМІ, при цьому СБУшники побили всіх, хто намагався чинити опір.

Дивіться відео сутичок в Одесі на "7 кілометрі":

Ще одне відео з місця конфлікту:

Сутички в Одесі на "7 кілометрі" / Фото "Думської"