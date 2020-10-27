Спроба самоспалення і бійка турків з СБУ: жорсткі сутички в Одесі на "7 кілометрі" – фото, відео
Серйозний конфлікт спалахнув ввечері 27 жовтян в Одесі на відомому ринку "7 кілометр". Представники турецької громади заблокували оперативників СБУ і бійців спецназу "Альфа", які намагалися вивезти товар, що належав їхньому співвітчизнику.
Справа мало не дійшла до стрілянини та жертв. Про це повідомляє місцеве видання "Думська" з місця конфлікту.
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Сутички в Одесі на "7 кілометрі": яка ситуація станом на 22:30
- Правоохоронці проводили конфіскацію товарів в межах кримінального провадження, відкритого за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Вони діяли на підставі ухвали Шевченківського районного суду Києва.
- Очевидці події розповіли, що підприємець, у якого хотіли забрати тканини, збирався вчинити акт самоспалення – облився бензином. На щастя, люди не допустили цього. Після спроби самоспалення чоловікові стало погано. Підприємця забрала швидка.
- Згодом до місця конфлікту під'їхали члени турецької громади, вони були налаштовані агресивно і кидалися на спецназівців, які ледь не відкрили вогонь по них. Коли приїхали журналісти і громадські працівники, ситуація дещо стабілізувалася. Однак, згодом знову загострилась.
- На місці перебувають не лише турки, а й інші підприємці. Вони обурені діями силовиків.
Сутички з "Альфою"
Згодом спецназівці з "Альфи" все ж прорвали оточення і вивезли товар. При цьому постраждало кілька людей. Трьох осіб затримали.
Очевидці розповідають, що в якийсь момент співробітники спецслужб заявили, що згодні виконати вимоги і почали вивантажувати товар. Коли ж опоненти розслабилися, вони заскочили в машини, а спецназівці виштовхали вбік машини, якими були заблоковані ворота. За даними ЗМІ, при цьому СБУшники побили всіх, хто намагався чинити опір.
Дивіться відео сутичок в Одесі на "7 кілометрі":
Ще одне відео з місця конфлікту:
Сутички в Одесі на "7 кілометрі" / Фото "Думської"