В Одесі із самого ранку 4 грудня триває блокування сесії облради. Також у залі спалахнула масштабна сутичка між депутатами від ОПЗЖ, "За майбутнє", "Партії Шарія" та представниками інших фракцій.

В Одесі через 9 депутатів 5 годину триває блокування сесії облради. Все через те, що вони не змогли вчасно зареєструватися. Про це повідомляє "Ізбірком".

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Блокування трибуни

Як пише видання, трибуну президіуму Одеської обласної ради заблокували депутати 3 політичних сил: ОПЗЖ, "За майбутнє" та "Партії Шарія". Вони вимагають, аби територіальна виборча комісія зареєструвала 9 представників партії "За майбутнє".

Блокувальники вважають винуватцями зволікання з реєстрацією депутатів представників партії "Слуга народу", яка нібито намагається таким чином добитися обрання потрібної їм людини головою облради,

– мовиться у повідомленні.

У територіальній виборчій комісії пояснили, що "не встигли розглянути заяви, бо подали їх запізно, а сьогодні немає кворуму".

Сутички в Одеській облраді

Приблизно о 14:50 у сесійній залі виникла штовханина. А коли вона вщухла, представник ОПЗЖ Віталій Саутенков заявив з трибуни, що "голова комісії закрився в службовому кабінеті й не хоче заходити до зали".

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