Після заворушень під Шевченківським райсудом Києва 21 жовтня та блокування активістами виїзду службового авто з Андрієм Антоненком до СІЗО правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Вони пригрозили людям адміністративною та кримінальною відповідальністю.

Так, поліція відкрила провадження за статтею "Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця". Про це повідомляє пресслужба поліції Києва на своїй фейсбук-сторінці.

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Санкція статті передбачає штраф від 850 до 3 400 гривень, виправні роботи до 2 років або арешт на пів року.

Група активістів заблокувала виїзд службового транспорту з території суду. Правоохоронці проводять з громадянами роз’яснювальну роботу аби відновити правопорядок та забезпечити безперешкодний проїзд службового автотранспорту,

– пояснили у поліції.

Там також уточнили, що на прохання поліцейських припинити протиправні дії активісти не реагували. Натомість стали палити та кидати фаєри, петарди, каміння та палиці у бік правоохоронців. Аби забезпечити проїзд службового транспорту правоохоронці відтіснили блокувальників та зробили коридор для проїзду спецавтомобіля.

Що спричинило сутички під Шевченківським райсудом

Річ у тім, що 21 жовтня суд продовжив тримання під вартою для підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка. Антоненка залишили під вартою ще на 2 місяці. Ще одна підозрювана – Юлія Кузьменко – надалі буде під домашнім арештом. Також продовжили особисті зобов'язання для Яни Дугарь.

Під судом зібралося багато людей, які були незгодні з цим рішенням. Свого апогею сутички між протестувальниками й силовиками досягли, коли Антоненка намагалися вивезти з суду. Правоохоронці утворили ланцюг, яким відтіснили антивістів.

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Відомо, що в сутичках постраждали двоє людей. Як розповіли очевидці, правоохоронці в ланцюгу просто затоптали одного чоловіка. Йому знадобилася допомога швидкої. Іншого постраждалого госпіталізували.

Справа Шеремета: коротко про головне

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року. Його підірвали в автомобілі, що належав власниці "Української правди" Олені Притулі.

Про розслідування вбивства довго не було відомо жодних деталей. Через 3 роки, у грудні 2019-го правоохоронці затримали 3 підозрюваних: волонтерку, військового медика, ветерана й музиканта. Їм оголосили підозру і відправили до СІЗО.

Кого підозрюють у вбивстві журналіста:

військового Сил спеціальних операцій ЗСУ та музиканта Андрія Антоненка;

волонтерку й дитячого хірурга Юлію Кузьменко;

військового медика Яну Дугарь.

Усі вони свою провину заперечують, більшість українців також їх захищають. Річ у тім, що безліч доказів слідства адвокати з легкістю спростовують.

Більше деталей про справу Шеремета – читайте за посиланням.