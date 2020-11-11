У Вірменії люди продовжують виходити на вулиці з вимогою відставки прем'єра країни Ніколи Пашиняна. Саме він 10 листопада брав участь у підписанні мирної угоди щодо Нагірного Карабаху. На протестах 11 листопада спалахнули сутички між мітингувальниками та силовиками.

Що відбувається у Вірменії 11 листопада

У столиці Вірменії Єревані внутрішні війська оточили площу Свободи. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

Важливо Стався б колапс, ми були змушені підписати угоду, – Пашинян

Саме на площі Свободи почалися перші затримання 11 листопада. Сутички протестувальників з поліцейськими стають дедалі жорсткішими.

За попередньою інформацією, силовики затримали багато представників опозиційної Республіканської партії. Серед затриманих є лідер партії "Процвітаюча Вірменія" Гагик Царукян. Він повинен був брати участь у мітингу в Єревані.

Вимоги протестувальників

Люди у Вірменії виступають проти підписаної нещодавно мирної угоди щодо Нагірного Карабаху. Документ передбачає, що у Карабах на 5 років введуть російських миротворців, Вірменія та Азербайджан залишаться на зайнятих позиціях, відбудеться обмін військовополоненими, а всі транспортні вузли у Карабасі мають розблокувати.

Однак є ще одна умова, яка найбільше розлютила вірмен, – Вірменія має повернути Азербайджану низку зайнятих територій. Тож на знак незгоди з ухваленою угодою люди почали виходити на вулиці.

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Внутрішні війська оточили площу Свободи: дивіться відео

Правоохоронці почали затримання: дивіться відео

Сутички між протестувальниками та поліцією стають жорсткішими: дивіться відео