Вплинути на практику прийняття чинним складом Конституційного Суду рішень, які загрожують нацбезпеці, не можна юридичним способом. Тому потрібно вдаватися до політико-правових рішень, аби зупинити загрозу нацбезпеці.

В історії України не було подібних прецедентів, коли президент вносить законопроєкт про припинення повноважень всіх чинних суддів КСУ. Про це у коментарі Інтерфакс-Україна заявив представник президента у Конституційному Суді, нардеп Федір Веніславський.

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За його словами, не було й таких випадків, коли КСУ приймав рішення з "чітким системним порушенням "Конституції, закону про Конституційний суд і регламенту КСУ, закону про запобігання корупції.

А юридичних механізмів зупинки такого свавілля чинне законодавство не містить. Тому потрібно застосовувати політико-правові заходи, щоб зупинити реальні загрози національній безпеці, породжені цим рішенням

– зазначив Веніславський.

Нардеп додав, що таких прецедентів, звичайно, немає, однак після фактично антиконституційного перевороту необхідно діяти вже політико-правовими засобами, спільними діями президента і парламенту.

Представник президента в КСУ також вважає, що загрози національній безпеці, які виникли після рішення суду гірші, ніж негативні наслідки, які може мати прийняття Верховною Радою запропонованого президентом Володимиром Зеленським закону.

Веніславський зазначив, що самі судді КС ніколи самі не припинять свої повноваження, оскільки "весь суд, за невеликим винятком, фактично діяв в умовах конфлікту інтересів".

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