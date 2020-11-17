Свідки не базікають, – Арестович про свої бойові виходи в ООС та нагороди
Арестович похвалився своїми бойовими виходами в ООС. Крім цього, він запевнив, що навіть має нагороди. Однак, особливих подробиць не розкрив.
Бойових виходів було 33. Про це представник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович розповів в інтерв'ю Obozrevatel.
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Щоправда, Арестович не розповів подробиць про свою участь в бойових операціях.
Чому Арестович приховав подробиці
Чоловік стверджує, що це може "зашкодити українським військовим".
Я не з тих, хто про це розповідає. Про героїчні ці сторінки,
– зауважив Арестович.
При цьому член ТКГ зауважив, що має 7 відомчих нагород. Останню, за його словами, отримав нещодавно. Це іменна вогнепальна зброя. Арестович запевняє, що є свідки його бойових заслуг, але вони "не базікають".
"Там просто зараз йде та сама метушня, не треба про це розповідати, де ми і як виходили, це не треба", – розповів член ТКГ.
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