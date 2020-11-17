Арестович похвалився своїми бойовими виходами в ООС. Крім цього, він запевнив, що навіть має нагороди. Однак, особливих подробиць не розкрив.

Бойових виходів було 33. Про це представник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович розповів в інтерв'ю Obozrevatel.

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Щоправда, Арестович не розповів подробиць про свою участь в бойових операціях.

Чому Арестович приховав подробиці

Чоловік стверджує, що це може "зашкодити українським військовим".

Я не з тих, хто про це розповідає. Про героїчні ці сторінки,

– зауважив Арестович.

При цьому член ТКГ зауважив, що має 7 відомчих нагород. Останню, за його словами, отримав нещодавно. Це іменна вогнепальна зброя. Арестович запевняє, що є свідки його бойових заслуг, але вони "не базікають".

"Там просто зараз йде та сама метушня, не треба про це розповідати, де ми і як виходили, це не треба", – розповів член ТКГ.

Зверніть увагу! Раніше Арестовича призначили радником української делегації ТКГ з інформаційної політики. Після його призначення суспільство пригадало його давні дописи у фейсбуці. Зокрема, про те, що "він не патріот".